Festuris inicia novo ciclo com novidades e projeta crescimento no mercado

Com todos os espaços comercializados, feira supera 65 destinos internacionais e contará com cerca de 2.700 marcas

Iniciando um novo ciclo de transformações, a 31ª Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) acontece de 7 a 10 de novembro, no Serra Park. Neste ano a feira abrirá uma hora mais cedo, funcionando das 13h às 20h. Desta forma, os participantes terão mais tempo para realizar negócios. O lançamento de dois novos espaços e a qualificação dos profissionais do trade estão entre as prioridades desta edição, que levanta bandeiras como a sustentabilidade e a inclusão.

A programação inicia com a Solenidade de Abertura na quinta-feira (7), às 20h, no Palácio dos Festivais, onde também haverá a entrega do troféu “Amigos do Festuris”. Na sequência os participantes credenciados participarão da Festa Oficial oferecida pela Redetur e parceiros, a partir das 22h, na Sociedade Recreio Gramadense. Na sexta-feira (8) a programação direciona seu foco totalmente ao conteúdo e aos negócios.

Na abertura da feira, às 13h, os participantes poderão vivenciar o ritual da oferenda da grande lamparina, crença tibetana que inspira e desperta os bons pensamentos, emoções e clareza interior – fatores essenciais para os bons negócios. A lamparina será acesa na abertura com a colaboração dos participantes e mantida assim até o final da feira, integrando o Espaço Cultural e Religioso.

O Festuris contabiliza um crescimento médio de 5% na área de expositores nesta edição. São cerca de 2.700 marcas expostas e uma expectativa de 17 mil participantes durante a feira, incluindo mais de 10 mil profissionais do trade. Apenas na montagem e preparação do evento estão envolvidas cerca de 1.200 pessoas. A internacionalização também continua sendo uma das características do evento, que novamente supera os 65 destinos internacionais.

Ao longo de suas três décadas, o Festuris se consolidou como a melhor feira de negócios turísticos e viagens da América do Sul. Em 2018 foram mais de R$ 300 milhões em negócios gerados e R$ 17 milhões de impacto na economia local. Nesta edição também houve um aumento considerável na participação de outros setores do mercado turístico, especialmente da hotelaria.

“Além da forte representação internacional, temos um incremento nos Estados com estandes próprios e a participação da hotelaria triplicou em relação à última edição. Muitos destinos nacionais e municípios também estão começando a trabalhar individualmente suas marcas. Isso mostra um otimismo na economia, indicando que teremos um cenário fértil para a geração de negócios”, destaca o CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello.

Lançamento de tendências

Para continuar crescendo, o Festuris acompanha as tendências do mercado, lança dois novos espaços e reformula outros segmentos nesta edição. Especializado em casamentos e luas de mel, o Wedding foi totalmente comercializado com dois meses de antecedência, comprovando o sucesso da aposta. Já o Termalismo e Bem-Estar, voltado para os benefícios das águas termais, inicia como um projeto piloto e promete vir com ainda mais força na próxima edição.

Reformulado, o Mice & Experience contabilizou um crescimento de 10% e aumenta sua aposta no turismo corporativo e na inovação. O LGBT também muda seu conceito e pretende explorar o potencial do segmento no mercado turístico, ocupando agora a área internacional. Outra novidade é uma versão pocket do Festival da Gastronomia, oferecendo opções de alimentação com a temática da Itália – oportunidade para os participantes realizarem suas refeições dentro da feira.

Sempre conectado com as evoluções tecnológicas, o evento está lançando o novo App Festuris, ferramenta disponível a participantes e expositores para otimizar o tempo e aumentar a produtividade durante a feira. Outro benefício voltado à geração de negócios é o Buyers Club, sistema de agendamento de reuniões que continua sendo um diferencial da feira.

A feira também renova seu compromisso com a capacitação do profissional de turismo, diante de um mercado cada vez mais exigente. “No setor de feiras e eventos, somos nós quem ditamos as tendências. Para quem busca conhecer as tendências e estar conectado com o mercado internacional, participar do Festuris é fundamental”, salienta a CEO do evento, Marta Rossi. Mais informações sobre o evento e programação completa no site do evento clicando aqui.

Da redação: Gustavo Bauer/imprensa Festuris