Festuris apresenta novidades para a imprensa em Porto Alegre

Após completar três décadas de história em 2018, o festival trata a edição deste ano como a primeira de um novo ciclo

Faltando mês para o início da 31ª Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), a organização do evento reuniu profissionais de imprensa e influenciadores para um brunch no Hotel Laghetto Stilo Higienópolis, em Porto Alegre. Na ocasião, os diretores Eduardo Zorzanello e Marta Rossi apresentaram as novidades da atual edição, que ocorrerá de 7 a 10 de novembro, na Serra Gaúcha.

Após completar três décadas de história em 2018, o Festuris trata a edição deste ano como a primeira de um novo ciclo. Na visão dos diretores, para cumprir esse lema a feira acompanha as tendências do mercado turístico e apresenta como novidades o lançamento dos espaços Wedding (especializado em casamentos, núpcias e luas de mel) e Termalismo e Bem-estar (voltado para os benefícios oferecidos pelas águas termais e minerais), além da reformulação do Mice & Experience (voltado para o turismo de negócios e tecnologia).

Durante sua explanação, Zorzanello destacou que a feira começará uma hora mais cedo, funcionando das 13h às 20h. Assim, os profissionais terão mais tempo para fechar negócios. Diante desta mudança no horário, o evento também pensou em facilitar a vida dos participantes levando uma versão pocket do Festival da Gastronomia, com variada oferta gastronômica.

O Festuris aposta muito nas áreas de experiências, onde não faltará espiritualidade, cultura, entretenimento e bem-estar. Patinetes eletrônicos também estão entre as novidades na feira, assim como o novo aplicativo oficial, ainda mais moderno, funcional e intuitivo. Com ele, os participantes poderão agendar reuniões e otimizar o seu tempo para geração de negócios.

Durante a solenidade de apresentação, os profissionais participaram do sorteio de pacotes turísticos, realizado em conjunto com marcas parceiras. O lançamento do Festuris em Porto Alegre contou com o patrocínio de Laghetto Hotéis, Mundo a Vapor e Virtual Equipamentos. Mais informações no site do evento

Em 2018, o Festuris apresentou resultados compatíveis à sua grandeza. Foram R$ 300 milhões em negócios gerados, 2.500 marcas expostas, 15 mil participantes, 65 destinos internacionais, 24 mil metros quadrados de feira, 450 jornalistas e influenciadores, além de 250 palestras e workshops na área de conteúdo.

Da redação: Gustavo Bauer/Festuris