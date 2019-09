Lideranças do turismo estarão participando de debates do Meeting Festuris

Em sua segunda edição, o evento investe no conteúdo, proximidade e networking entre participantes e palestrantes

O Meeting Festuris é o espaço de conteúdo da Feira Internacional de Turismo de Gramado que irá ser realizado nos dias 8 e 9 de novembro, no Hotel Master Gramado. Serão duas manhãs de muito aprendizado, experiências e networking entre participantes e grandes profissionais do mercado turístico, em nível nacional e internacional. Entre as temáticas debatidas estão: marketing de destinos, turismo rodoviário, empreendedorismo feminino, sustentabilidade, inovação, benchmarking e outras.

O formato inovador de apresentações inclui painéis, entrevistas, palestra relâmpago e mesa redonda, apostando em um novo layout de assentos pensado para gerar facilidades no relacionamento. Os participantes podem escolher entre a modalidade VIP (mesas e cadeiras em frente ao palco com serviço de coffee break e contato direto com palestrantes) ou Standart (formato auditório).

O Meeting pretende reunir as mentes que transformam o Brasil, divulgam nossas belezas e geram desenvolvimento através do turismo. Estar atualizado e alinhado com o mercado, aberto para a inovação, não é mais apenas uma necessidade, mas um fator determinante para se manter no mercado de trabalho com sucesso e resultados, seja como executivo ou empreendedor. A coordenação do Meeting é da ABAV/RS.

Para compartilhar seus conhecimentos com os participantes, já estão confirmados no evento os seguintes palestrantes: Guilherme Paulus (Fundador da CVC), Malcolm Griffiths (Diretor da Visit Britain), Bernardo Cardoso (Diretor do Turismo de Portugal), Bob Santos (Secretário do MTur), Caroline Putnoki (Diretora da Atout France), Gustavo Timo (Diretor da ATTA), Ana Baéz (Presidente da Turismo & Conservación da Costa Rica), Silvana Biagiotti (Presidente da Federação de Convention & Visitors Bureau da América Latina e do Caribe), Deborah Villas-Bôas Dadalt (Proprietário do Spa do Vinho), Antonio Carlos Silveira Soares (Criador do Voucher Único), Hilário Krauspenhar (Proprietário da Rede Sky Hotéis), Tiago Lima (Fundador da Trip Tri), Magda Mofatto (Deputada Federal e Empresária), Guilherme Massena e Eduardo Hommerding (Sócios da Dobra), Pedro Accorsi e Lauro Pereira (Idealizadores do Concierge Gramado).

Garanta sua inscrição

Após as palestras, os participantes terão acesso e transporte gratuito à feira de negócios, que ocorre no Serra Park. Além disso, credenciados no Meeting terão gratuidade em parques temáticos parceiros, descontos em restaurantes e espetáculos da Serra Gaúcha entre os dias 7 e 10 de novembro. Os ingressos para o Meeting Festuris podem ser adquiridos neste link.

Da redação:Gustavo Bauer/Imprensa Festuris