Festuris Gramado pretende ultrapassar R$ 300 milhões em negócios gerados

A feira registra crescimento médio de 5% na área de expositores e supera 90% de espaços comercializados

Consolidada no mercado turístico mundial pelo seu potencial de geração de negócios, a Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) apresenta números positivos para o evento. A área de expositores contabiliza um crescimento médio entre 4% e 5% em relação ao ano passado, superando a estimativa para a economia brasileira. São mais de 2 mil marcas confirmadas e 90% dos espaços comercializados. O evento acontece entre os dias 7 e 10 de novembro, na Serra Gaúcha.

Na última edição, a feira movimentou R$ 300 milhões em geração de negócios, conforme pesquisa realizada pela Universidade de Caxias do Sul (UCS). Foram através de números como estes que o trade turístico classificou o FESTURIS como a mais efetiva feira de negócios turísticos da América do Sul. Agora a meta da organização é continuar crescendo, ampliando o impacto no mercado do turismo e, consequentemente, na economia de um modo geral. Mais de 60 destinos internacionais estarão representados no evento.

“Apesar de todas as crises que o país vem passando, o turismo é resiliente e tem a capacidade de se reconstituir rapidamente. Consegue lidar com problemas, se adaptar a mudanças, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas. O crescimento do Festuris é uma prova disso. Queremos aumentar a geração de negócios e ampliar o networking entre os nossos expositores neste ano”, destaca a CEO do Festuris, Marta Rossi.

O evento reúne profissionais do mercado nacional e internacional com alto poder de decisão. Até o momento, mais de 4 mil agentes de viagens já realizaram seu credenciamento no evento. E pensando em oferecer mais facilidades aos participantes, o Festuris terá uma hora a mais de feira de negócios nesta edição. Ela será realizada das 13h às 20h, no Serra Park Gramado. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site www.festurisgramado.com.

