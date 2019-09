Catarinenses representam 68,3% dos visitantes da Serra neste inverno

Os dados são da Pesquisa da Fecomércio SC que mostra o perfil do turista desta temporada

A estação mais fria do ano termina na próxima segunda-feira (23), mas já é possível fazer um balanço desta temporada. A pesquisa Inverno na Serra de SC, realizada pela Fecomércio SC, aponta que o turismo doméstico está se consolidando como motor da economia regional: sete a cada dez visitantes que circularam na Serra em 2019 são do próprio estado. Em 2017, a fatia era de 62,5%.

Embora o maior público seja formado por família (45,5%) e casal (21,8%), dois grupos cresceram neste ano: amigos, que passaram de 15,4% para 18,2%, e aqueles que viajam sozinhos, que saltaram de 6,6% para 11,2%. Hotéis, pousadas e hostel (46,3%) foram as principais formas de hospedagem, mas chama atenção o aumento na parcela de turistas que optaram pela locação de imóveis (6,8%). Um percentual significativo (19,2%) também desfrutou do destino turístico, mas não pernoitou na região.

Clima, belezas naturais, hospitalidade e boa gastronomia atraíram os turistas para várias cidades da Serra. Conforme a pesquisa, os pontos turísticos mais citados estão em Urubici (32,6%), com destaque para o Parque Cascata do Avencal, o Morro da Igreja e a Serra do Corvo Branco, Lages (21,5%) e Urupema (15,4%).

Já a percepção dos empresários e gestores sobre o movimento nos seus estabelecimentos foi menos otimista neste ano: 35,9% consideraram “bom”, contra 48% em 2018. A parcela que avaliou como “irrelevante” foi de 32,6%, diante dos 25,6% no ano passado.

“Apesar da variação negativa no faturamento (-0,8%) na comparação com a temporada de inverno do ano passado, a série histórica indica uma recuperação. Em 2018 (-5,7%) e 2017 (-3,3%) a retração havia sido ainda maior, reflexo da queda na confiança dos consumidores. Já em relação aos meses comuns do ano, o resultado no faturamento foi positivo em 2019, com alta de 10,9%, o que mostra o potencial a ser desenvolvido na região”, comenta o superintendente da Fecomércio SC, Renato Barcellos.

A pesquisa foi realizada nos meses de julho e agosto de 2019, com 473 visitantes e 301 empresários/gestores dos estabelecimentos comerciais, nas cidades de Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Correia Pinto, Lages, Painel, Rio Rufino, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici e Urupema.

Da redação: Imprensa Fecomércio