Festuris impulsiona a internacionalização do turismo

Cerca de 60 destinos internacionais estarão representados no evento, que neste ano apresenta a retomada da hotelaria e renovação de expositores

Renovada e acompanhando as transformações do mercado, O Festuris que chega à sua 31ª edição e como de costume se reinventa com novidades todos os anos, motivo pelo qual é considerada pelo trade a mais importante feira de negócios turísticos e viagens da América do Sul. A feira, acontece de 7 a 10 de novembro, reunindo na Serra Gaúcha profissionais com alto poder de decisão – na geração de negócios e networking.

Mais de 2 mil marcas dos mais diversos segmentos estão confirmadas no evento, que pretende superar 95% dos espaços comercializados até o início de outubro. São mais de 4 mil agentes de viagens credenciados até o momento, número que segue crescendo. A internacionalização é outra característica do Festuris, que deve superar os 60 destinos internacionais com representantes da América Latina, Caribe, Europa, África e Ásia.

“Neste novo ciclo, a nossa principal bandeira é provocar a conectividade e a aproximação dos mercados, buscando sempre a qualificação do agente de viagens e a geração de resultados diante da nova economia que vivemos. Somos uma grande plataforma de conexão entre diferentes mundos e nos sentimos felizes por fortalecer a indústria turística”, destaca o CEO do Festuris, Eduardo Zorzanello.

Entre as novidades desta edição está o lançamento do espaço Wedding, específico para o segmento de casamentos, núpcias e luas de mel. Todos os estandes foram vendidos com dois meses de antecedência. O espaço Termalismo e Bem-estar é outro a ser lançado, percebendo que cada vez mais pessoas têm sua qualidade de vida impactada com os benefícios das águas termais e minerais. O turismo de negócios e as inovações tecnológicas que transformam o setor também levaram à reformulação do espaço MICE & Experience.

A hotelaria também retorna com muita força neste ano, após reduzir sua participação em feiras ao longo da última década. Serão mais de 70 empreendimentos do setor hoteleiro (pousadas, redes nacionais e internacionais), triplicando o número do ano passado. O evento mescla a manutenção de grandes players à renovação, com cerca de 40% de novas marcas que buscam visibilidade internacional no mercado turístico.

Em 2018, o FESTURIS apresentou resultados compatíveis à grandeza alcançada ao longo de suas três décadas. Foram R$ 300 milhões em geração de negócios, 2.500 marcas expostas, 15 mil participantes, 65 destinos internacionais, 24 mil metros quadrados de feira, 450 jornalistas e influenciadores, além de 250 palestras e workshops na área de conteúdo.

Mercado turístico reunido em Gramado

Assim como na edição comemorativa aos 30 anos, o Festuris promete uma solenidade de abertura glamourosa, inovadora e representativa. Autoridades governamentais e personalidades do mercado turístico estarão reunidos no dia sete de novembro, no Palácio dos Festivais. Gramado estará pronta para os espetáculos natalinos e também será palco dos maiores negócios da indústria turística. “Nos sentimos muito honrados em poder ser palco de debates e negócios do setor de viagens e turismo, hoje em nível mundial. É um momento ímpar para estar em Gramado, pois agregado aos negócios da feira, a cidade está vivendo seu momento mais bonito que é o Natal Luz, toda enfeitada para receber os players do turismo sempre com grandes novidades”, salienta Marta Rossi, CEO do Desturis.

Mais tempo para negócios

Nesta edição, o Festuris terá uma hora a mais de feira de negócios. Ela será realizada das 13h às 20h, no Serra Park Gramado. Além do maior tempo para concretizar negócios, três espaços segmentados (Wedding, Luxury e MICE) terão agenda obrigatória de reuniões, recebendo inclusive caravanas com buyers nacionais e internacionais para reuniões diretas com expositores. Fora da feira ainda existe a ferramenta Buyers Club, onde o agendamento é livre.

O sistema visa otimizar o tempo dos participantes, focando sempre no resultado e na produtividade. Em breve também será lançado o novo aplicativo do FESTURIS, ainda mais prático e intuitivo. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site www.festurisgramado.com.

Da redação: Gustavo Bauer/Imprensa Festuris