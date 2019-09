20ª edição da Fenaostra é lançada em Florianópolis

Na programação, shows de cantores e bandas de diversos gêneros musicais, seminários de maricultura e gastronomia e concursos culturais

A cidade já está em contagem regressiva para a 20ª edição da Fenaostra. Na programação, shows musicais, seminários de maricultura e gastronomia, concursos culturais, boi de mamão show cooking com chefs de instituições de ensino que fazem parte do grupo gestor da Cidade Criativa Unesco da Gastronomia, além de food trucks com venda de pastel, pizza, cachorro-quente, hambúrguer, doces portugueses, açaí e crepe e de vinhos e espumantes. Seguindo o modelo de anos anteriores, a entrada para o evento a ser realizado na Praça Fernando Machado é gratuita. Os visitantes poderão aproveitar todas essas atrações a partir da próxima quinta (5), a partir das 19h.

Durante os onze dias da Fenaostra, os visitantes poderão conhecer o projeto Floripa Mais Arte, onde 30 tendas de artesãos das feiras da cidade estarão na Praça XV, comercializando os seus itens. A ideia é compartilhar mais esse segmento da cultura local. A ação é resultado de uma parceria da Secretaria de Turismo Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, órgão responsável pela organização da festividade, com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude.

Entre os restaurantes estarão servindo as tradicionais ostras estão o Vereda Tropical, Ostradamus de Coqueiros, Nacanoa Oyster Bar, Rancho Açoriano, Restaurante Freguesia, Oyster Bar e Rancho da Ostra. De acordo com a organização da festa, os valores das ostras e bebidas também serão tabelados. Meia dúzia de ostras in natura ou ao bafo será comercializada por até R$ 15,00 e as gratinadas por até R$ 25,00. Já os valores das bebidas também serão únicos para todos os estabelecimentos oficiais da festa. Chopp 300 ml, até R$ 8,00; chopp artesanal 300 ml, até R$ 15,00; cerveja 300 ou 350 ml, até R$ 5,00; cerveja artesanal 300 ml, até R$ 15,00; refrigerante 300 ml ou 350 ml, até R$ 5,00; e água com ou sem gás, até R$ 4,00.

Sustentabilidade

A sustentabilidade fará parte da festa. A organização da festa pede que os participantes levem o seu próprio copo para consumo de bebidas, evitando assim, o descarte desse recipiente. Quem não puder levar terá uma outra alternativa sustentável para aproveitar o evento. Basta adquirir no local, um copo eco por R$ 5 reais. Após a utilização do mesmo, o visitante poderá optar por retornar o item em troca da devolução do valor integral pago anteriormente pela unidade ou levar para casa. Enquanto a festa não começa, um esquenta vai movimentar a cidade. E o agito começa neste domingo 01), a partir das 15h, na região conhecida como rota do sol poente em Santo Antônio de Lisboa

Programação

Quinta-feira, 5

18h – Abertura dos portões

19h – Cerimônia de abertura

20h às 22h – Duo de pai para filho

23h – Encerramento

Sexta-feira, 6

12h – Charles Violino

18h – Iaragi Duffin (MPB)

19h – Consulado (Velha Guarda)

20h – Consulado (Bateria Show)

21h – Negra Luh e Banda (Pop Nejo)

22h – Dilema Nacional (Tributo Legião Urbana)

23h – Encerramento

Sábado, 7

13h – Lou May (MBP)

14h – Samba Trio

15h – Boi de mamão

16h – Grupo Hórus (Dança do Ventre)

17h – Show Cooking “Chef Pedro Soares”

19h – Jaques Menaides

20h – QBack

22h – Tubarones

23h – Encerramento

Domingo, 8

12h – Márcio Momesso (MPB)

13h – Alsing (dupla)

14h – Grupo Folclórico Boi de Mamão da Vargem Grande

15h – Boi de mamão

16h – Um dia especial (teatro popular)

17h – Show Cooking “Chef Daniel Castro”

19h – Priscila e Reginaldo

20h – O Salve (Reggae/Hip Hop)

21h – Talles Corrêa (Pop/Reggae/Hip Hop)

Segunda-feira, 9

19h – Copa Lord (Velha Guarda)

20h -Copa Lord (Bateria Show)

Terça-feira, 10

17h – Aula Expositiva – Nutrição e Segurança Alimentar

18h – Show Cooking do Concurso Cultural Gastronômico Creative City – UNISUL

19h – Protegidos (Velha Guarda)

20h – Lançamento do Livro “Ostras, Coisa do Mar”

20h – Protegidos (Bateria Show)

Quarta-feira, 11

13h30 – Seminário Técnico da 20ª Fenaostra com palestrantes: UFSC e Epagri

16h45 – Concurso Papa Ostra com os Maricultores

17h – Aula Show – Drinks com degustação

18h – Show Cooking do Concurso Cultural Gastronômico Creative City – SENAC – Arnaldo Toro

19h – Coloninha (Velha Guarda)

20h – Coloninha (Bateria Show)

21h – Rafael Vieira

Quinta-feira, 12

12h às 16h – Renda-se

18h – Show Cooking do Concurso Cultural Gastronômico Creative City – Estácio de Sá

19h – Dascuia (Velha Guarda)

20h – Dascuia (Bateria Show)

21h – Apogeu

Sexta-feira, 13

17h – Grupo de Pesquisa Patrimônio, Gastronomia e Cultura – Silvana Muller e Anita Ronchetti

18h – Show Cooking do Concurso Cultural Gastronômico Creative City – IFSC – Profº Gustavo Maresch

19h às 21h – Guilherme Botelho e Convidados

21h às 23h – Alfa Já (Reggae)

Sábado, 14

12h – Alsing (Eletrônico)

13h -Roda de Samba – Praça 11

14h – Roda de Samba – Praça 11

15h – Coral Vozes da Barra Infantil

16h – Coral Vozes da Barra (Terno de Reis + musicas autorais)

16h45 – Divulgação do vencedor do 2º Concurso de Vitrines das Peixarias do Mercado Público

17h – Show Cooking “Chef Narbal Correia”

18h – Vine & Cauã (Sertanejo universitário)

19h – Ju Fernandes

20h – Concurso Papa Ostra

21h – Consciência Global (Reggae)

22h – Molengols Groove

Domingo, 15

12h – Jaques Menaides

13h – Duo de Pai pra Filho

14h – Boi de Mamão do Campeche

17h – Show Cooking “Chef Isabel Hagemann”

18h – Priscila e Reginaldo (MPB)

19h – Caio Figueiredo

23h – Encerramento da 20ª edição da Fenaostra.

Da redação: Assessoria imprensa PMF