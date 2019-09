Transferência de carga é concluída e Ponte Hercílio Luz volta a estar suspensa

Com a transferência, a restauração focará agora na finalização da pintura, e no gradil que servirá de pista

Foi concluída às 23h37min do dia 27, a última etapa de transferência de carga da Ponte Hercílio Luz. O fim do trabalho significa que a estrutura volta a estar suspensa, com o peso sustentado pelas barras de olhal e os cabos pendurais, assim como no projeto original. Planejado para ocorrer em até quatro noites, o serviço foi realizado em apenas dois turnos, um na segunda e outro na terça.

De acordo com o fiscal responsável pela obra, José Abel da Silva, com a conclusão da transferência de carga, a restauração focará agora na finalização da pintura, a conclusão do gradil metálico que servirá de pista para os automóveis, além das ciclovias e passarelas. “A ponte agora não está mais apoiada naqueles 54 macacos hidráulicos. Isso nos permite ter uma liberdade para avançar em outras frentes de trabalho. O sonho de ver a ponte Hercílio Luz aberta ao tráfego está cada vez mais próximo”, ressalta o fiscal.

Na segunda-feira, o secretário Carlos Hassler assegurou que o governo mantém o compromisso de liberar a ponte ao tráfego em até 30 de dezembro deste ano, embora o contrato com a empresa executora se estenda até março de 2020, para a completa retirada dos suportes na parte inferior da estrutura.

Da reação: Leonardo Borges/Secom