Ordem de serviço para a revitalização da SC-401 é finalmente assinada pelo governador

A obra terá início no trecho entre os viadutos do João Paulo e do Itacorubi

A revitalização da Rodovia SC-401, que dá acesso ao Norte da Ilha, em Florianópolis, terá finalmente as suas obras iniciadas. O governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Infraestrutura, Carlos Hassler, assinaram digitalmente, nesta segunda (26), a ordem de serviço para o começo dos trabalhos na via estadual mais movimentada de Santa Catarina. O ato foi realizado na antiga sede do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, onde será o canteiro da empreiteira.

A obra é parte do programa Novos Rumos, um conjunto de ações estratégicas para melhorar a infraestrutura rodoviária catarinense. No total, serão investidos mais de R$ 200 milhões de recursos próprios em todas as regiões. “É uma licitação que estava engavetada e estamos tirando da gaveta. Uma obra importante para Florianópolis que vamos executar da forma mais ágil possível”, destaca Moisés.

O governador lembrou que outras melhorias no trecho, como a construção de duas passarelas, serão licitados separadamente para não atrasar o início da revitalização. Outro ponto frisado por Moisés é a origem da verba, que não vem de financiamentos. “São recursos próprios, resultado das economias que estamos fazendo no dia a dia do governo. Assim conseguimos fazer com que Santa Catarina avance. Precisamos melhorar a infraestrutura para ter a confiança do mercado, atrair investimentos, cumprir nossos compromissos e realizar as ações de que os catarinenses precisam”, afirma.

Conforme o secretário Hassler, a EPC Construções, empreiteira contratada para a obra, está providenciando a montagem do canteiro de obras e deve iniciar em até 30 dias. “Os trabalhos serão realizados principalmente à noite e durante a madrugada. A intenção é minimizar os transtornos e causar o menor impacto ao trânsito da região, especialmente nos meses de alta temporada”, detalha. Entre o Natal e a virada do ano, os trabalhos serão paralisados em razão do grande fluxo de veículos previsto.

A obra terá início no trecho entre os viadutos do João Paulo e do Itacorubi, local onde será implantada uma terceira faixa na saída do Cemitério São Francisco de Assis, no Itacorubi. Ao mesmo tempo, serão realizadas adequações na interseção com a Rodovia João Paulo.

O investimento previsto é de aproximadamente R$ 32 milhões e o prazo é de dez meses. A revitalização ocorrerá em um trecho de 12 quilômetros da rodovia estadual, entre os entroncamentos com a SC-404, no Itacorubi, e a SC-402, em Ratones. Estão previstos ainda serviços de pavimentação, terraplanagem, drenagem, sinalização e troca de metálicos por muretas de concreto.

Passarelas

As passarelas de pedestres na rodovia SC-401, nos bairros Ratones e Santo Antônio de Lisboa, não estão contempladas no projeto de revitalização, mas serão licitadas separadamente. A construção das estruturas é um compromisso da Secretaria de Estado da Infraestrutura com as comunidades. O projeto da passarela de pedestres no Bairro Ratones já está em fase de desenvolvimento e a previsão é que seja finalizado até outubro. Após a conclusão do projeto, será iniciado o processo licitatório para execução da obra de instalação da estrutura. A passarela que será instalada no Bairro Santo Antônio de Lisboa terá os processos licitatórios de projeto e obra iniciados após a conclusão da licitação da passarela do Bairro Ratones.

Já o projeto da ciclovia da SC-40, segundo o secretário está sendo debatido por um grupo de trabalho formado por técnicos da SIE e representantes e lideranças da comunidade. No dia 6 de setembro, a Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF), apresentará o projeto de implantação de ciclovia nos trechos da rodovia para avaliação do grupo.

