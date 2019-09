Maratona Internacional de Floripa acontece neste domingo

A corrida de Florianópolis já é considerada uma das principais provas de rua do Brasil

Florianópolis será o centro das atenções do atletismo nacional neste domingo (25), quando mais de 10.000 corredores, de todos os estados do Brasil e de outros 13 países, participam da Maratona Internacional de Floripa Cosan, que chega a sua terceira edição em 2019. O sucesso do evento ficou claro nas duas primeiras edições e neste ano a prova atingiu o recorde de inscritos com mais de um mês de antecedência. O clima propício, altimetria plana, além das belezas naturais e do potencial turístico tornam Florianópolis uma localização bastante desejada por corredores do mundo inteiro.

Eleita a prova mais rápida do país em 2018, a Maratona Internacional de Floripa Cosan já é considerada uma das principais provas do Brasil atraindo milhares de corredores em busca de marcas pessoais, que podem valer índices para maratonas no exterior, como Boston. “Sempre soubemos do potencial que a Maratona Internacional de Floripa Cosan tinha, mas não imaginávamos que este ano a proporção seria tão grande. As inscrições se esgotaram com mais de 40 dias de antecedência o que prova que a cidade tem um excelente apelo. Vamos receber todos os atletas e acompanhantes de braços abertos e fazer uma linda festa no domingo”, declara Anderson Tonon, Diretor Técnico da prova.

Entre os mais de 10.000 atletas destaque para os atuais bicampeões e recordistas da prova: Ana Claudia Rodrigues e Alessandro dos Santos. Nascida em Florianópolis, a atleta da casa quebrou o recorde da prova em 2018, com 2:50:51 e este ano está confirmada em busca do tricampeonato. O mesmo vale para o curitibano, que no ano passado estabeleceu 2:24:34 para garantir o bicampeonato.

Programação

A primeira largada da Maratona Internacional de Floripa Cosan está programada para às 6h, com a Elite Feminino, Cadeirantes e PNE. Depois, às 6h10, largam Elite Masculino e Faixas Etárias dos 42 km. Já às 6h40 largam os atletas de 21 km, 10 km e 5km. Quanto aos fechamentos das vias, os bloqueios terão início a partir das 04h00 do domingo sendo que as principais mudanças serão:

Avenida Beira-Mar Norte (sentido Centro-Bairro) – das 04h00 às 11h50

Avenida Beira-Mar Norte (sentido Bairro-Centro) – das 04h00 às 11h e a partir das 11h, liberação parcial (o trânsito será compartilhado com duas faixas para veículos e uma para atletas)

Ponte Colombo Salles – Faixa da direita bloqueada das 04h00 às 08h15

Ponte Pedro Ivo – Faixa da esquerda bloqueada das 04h00 às 08h15

Avenida Beira-Mar Continental – das 04h00 às 7h45

Via Expressa Sul – 04h00 às 11h

Sobre a Maratona

Lançada em 2017, a Maratona Internacional de Floripa COSAN é organizada pelo Grupo STC e considerada a maior corrida de rua de Santa Catarina. Logo em seu primeiro ano o evento recebeu seis mil corredores na capital catarinense e no ano seguinte outros oito mil atletas. Considerada a Maratona mais rápida do Brasil pelo anuário dos maratonistas e pelo ranking de maratonistas da revista Contra Relógio, a prova de Floripa conta com um percurso belíssimo e praticamente plano, o que atrai corredores de diversos países.

Da redação: Danilo Caboclo/Grupo Six