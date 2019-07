Espaço Luxury terá as principais marcas e destinos do segmento

O Luxury sempre surpreende pela elegância e conforto dos ambientes de negócios

Faltando menos de quatro meses para a Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), o Espaço Luxury já atingiu a marca de 80% dos estandes comercializados, mesclando a renovação à manutenção de grandes marcas do mercado de luxo.Operadoras, destinos, companhias aéreas, hotéis, DMCs, marcas nacionais e internacionais se reúnem em Gramado para apresentar as principais tendências do segmento.

O Luxury segue crescendo e chega à quarta edição consecutiva. Neste ano, terá 360 m² e a comercialização está distribuída em quatro cotas: lounges, mesas internas, mesa bistrô e mesa garden. San Francisco assinará o Contemporâneo Bistrô Bar e a Movida Premium assina o Lounge Reception. Também são oferecidas oportunidades para ativação de marca no catálogo oficial de luxo, no painel externo e a possibilidade de realizar ações dentro do espaço.

“Criamos um conceito de luxo pensando em cada detalhe. Apenas buyers específicos para esse público, selecionados por meio de uma curadoria, terão acesso aos expositores. Conhecemos muito bem nossos buyers e assim garantimos a efetividade dos encontros entre eles e os expositores, inclusive oferecendo uma programação social exclusiva”, explica a executiva comercial, Kenia Jaeger.

Com um conceito singular, o Luxury sempre surpreende pela elegância e conforto dos ambientes de negócios, além de proporcionar encontros que resultam em ótimas negociações para os participantes. O credenciamento para buyers será aberto no dia 12 de agosto e os selecionados terão obrigações com agendamentos de reuniões. No ano passado reuniu mais de 30 expositores e de 250 buyers de luxo.

“O Espaço se consolida cada vez mais no trade turístico nacional e internacional, trazendo sempre novos parceiros em suas rodadas de negócios. Em contrapartida também estamos muito felizes com a aceitação do mais novo lançamento do Festuris, o Espaço Wedding”, destaca o Luxury Manager, Marcelo Zingalli.

Destinos investem no segmento

Marcas e destinos internacionais apostam no potencial do Turismo de Luxo. Prova disso, é a Tailândia que retorna ao Festuris após um longo período. Jordânia, Noruega, Seychelles, Buenos Aires, Paradise Coast, St. Pete Clearwater e Grã Bretanha engrandecem a lista dos confirmados. Os destinos oferecem oportunidades para diferentes gostos e públicos, que vão da praia ao deserto.

No segmento de transportes estarão as companhias aéreas Iberia, British Airways e Emirates. Norwegian e a Velle Representações oferecem oportunidades de navegação marítima. A Enterprise, que atua no mercado de aluguel de automóveis, e a April, empresa que oferece seguro de viagem luxo, também estão confirmadas.

Grandes marcas da hotelaria também estarão presentes no Espaço Luxury: RCD Hotels, Hotel Casa da Montanha, One & Only, Benchmark Resorts, Unique Garden, Belmond, Hotel e Spa do Vinho, Preferred, Castelo Saint Andrews, Kuara Hotel e Design Hotéis. Outra novidade é a Vacation Homes Collection (VHC), que trabalha com aluguel de casas e mansões em Miami e Orlando.

Formato aprovado pelas operadoras

Importantes operadoras de turismo, com atuação no mercado nacional e internacional, estão confirmadas no Espaço Luxury. Entre elas: Hello Tourism Connections, Raidho, Mercatur, Kangaroo Tours, Uneworld eTempoVIP DMC Portugal. A Teresa Perez se junta ao grupo e estará investindo pelo primeiro ano no evento. A efetividade do espaço para geração de negócios é confirmada pelos próprios expositores, que aprovam o conceito e o formato do Luxury.

A seriedade com que a feira é organizada nos dá muita segurança e garante que consigamos conversar com todos os profissionais que visitam o Espaço. Realmente um formato de agendamento de reuniões que funciona, sempre desenvolvemos boas ideias e desenhamos lindas viagens”, destaca a diretora de Relacionamento e Comunicação da Hello Tourism Connections, Taylise Fernandes.

O espaço ainda está sendo comercializado, basta consultar a disponibilidade de espaços e definir qual o ideal para sua empresa. Mais informações pelo e-mail kenia@rossiezorzanello.com.br.

Da redação: Imprensa/Festuris