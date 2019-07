Reforma do Centro de Saúde dos Ingleses é entregue à comunidade

As obras previstas para ficar prontas em dezembro foram entregues quatro meses antes do prazo

A Prefeitura de Florianópolis entregou mais uma obra concluída à comunidade da capital. Nesta terça-feira (16/07), as novas instalações do Centro de Saúde dos Ingleses foram oficialmente apresentadas em uma cerimônia que contou com a presença do prefeito Gean Loureiro, lideranças e comunidade.

Com os atendimentos e as equipes deslocadas para Canasvieiras, desde maio de 2019, as obras para reforma e ampliação, que iniciaram em dezembro de 2018, chegaram ao fim e o CS Ingleses reabriu suas portas para o atendimento à comunidade quatro meses antes do previsto. “ Finalmente ganhamos um Centro de Saúde onde vamos ser atendidos com conforto e segurança, já que o anterior era muito ruim e desconfortável”, diz a moradora Maria de Souza, que foi conhecer de perto as novas instalações de perto.

Para o Secretário da Saúde de Florianópolis, Carlos Alberto Justo da Silva, ver o Centro de Saúde funcionando após uma reforma deste porte e realizada em um curto período de tempo, é muito gratificante. “Ingleses merece e precisa de um local renovado para atender à população. Agora pretendemos aumentar o número de equipes, passando para 8, e atender à comunidade com uma maior eficiência, nesta excelente estrutura que reabre hoje”, conclui o Secretário.

Detentor de um dos maiores fluxos de atendimento da rede de atenção básica de Florianópolis, o bairro dos Ingleses passa a ter um Centro de Saúde inteiramente reformado, com aproximadamente 750 m² de área construída, contando com novos consultórios, mobiliário, ar condicionado em todos os ambientes, além de uma farmácia referência. “Estamos muito felizes em poder entregar mais esta obra que, sem dúvidas, trará muitos benefícios à população do Norte da Ilha”, comemora Gean Loureiro, Prefeito de Florianópolis.

A obra, que tinha o prazo de 12 meses para ser finalizada (dezembro de 2019), ficou pronta após 8 meses de trabalho e retoma seu atendimento normal à população, com horário estendido, das 7h às 19h, de segunda-feira a sexta-feira.

