Meeting Festuris: conteúdo e networking com importantes lideranças do Turismo brasileiro

Programação conta até o momento com cinco palestrantes e os primeiros 100 inscritos pagam somente a metade do preço

Debates temas em alta no mercado turístico, apresentar conceitos atuais e cases de sucesso e traçar os rumos para o desenvolvimento do setor. O Meeting Festuris é um canal aberto de diálogo durante as atividades da mais efetiva feira de negócios turísticos da América Latina. A programação reúne palestrantes nacionais e internacionais, reconhecidos nos diferentes segmentos em que atuam. As inscrições estão abertas e custam a metade do preço para os primeiros 100 inscritos. O evento ocorre nos dias 8 e 9 de novembro, das 8h às 12h, no Hotel Master Gramado.

O conhecimento deu origem às maiores evoluções da humanidade. Com o Turismo não é diferente: conteúdo e o diálogo são importantes agentes transformadores. O Meeting Festuris possibilita aos participantes networking com o público, profissionais do turismo, agentes de viagens, representantes de destinos turísticos, empreendedores, órgãos oficiais de turismo, estudantes e universidades.

O Meeting terá capacidade para 500 pessoas, sendo uma excelente oportunidade para ampliar o conhecimento sobre o mercado turístico e ainda concretizar negócios. O Espaço Conteúdo é segmentado pelas categorias VIP, Master e Standard. Durante o evento, os participantes também terão acesso ao Espaço de Relacionamento ABAV, ao Espaço de Exposição e Experiências e o Espaço Personalidades, com possibilidade de bate-papo com autoridades, palestrantes e especialistas do mercado.

Cinco palestrantes já estão confirmados nos painéis do evento: Malcolm Griffiths (diretor do VisitBritain), Deborah Villas-Bôas Dadalt (sócia-diretora do Spa do Vinho Autograph Collection Hotel), Antonio Carlos Silveira Soares (modelo de gestão em Bonito/MS), Bob Santos (Secretário Nacional de Integração Interinstitucional) e Hilário Krauspenhar (proprietário da Rede de Hotéis Sky).

Outros grandes nomes do setor ainda estão por vir. Então aproveite as condições especiais de lançamento e garanta sua inscrição pela metade do preço pelo link https://bit.ly/32hBuQo. Os participantes do Meeting terão acesso liberado também à Feira Internacional de Turismo de Gramado (FESTURIS), que acontece de 7 a 10 de novembro, no Serra Park.

Conheça os palestrantes

Malcolm Griffiths – Diretor da VisitBritain e especialista em comunicação de marketing vai trazer para o palco do Meeting Festuris os bastidores dos grandes festivais da Grã-Bretanha, contando sobre a campanha “Loves” e o modelo de negócio público–privado que alavanca o turismo de eventos.

Deborah Villas-Bôas Dadalt – Empreendedora visionária, com uma trajetória multidisciplinar como jornalista, empresária do enoturismo, vitivinicultora e sócia-diretora do Spa do Vinho Autograph Collection Hotel. Deborah irá compartilhar sua história com o público, mostrando como um produto e um conceito podem transformar uma região.

Antonio Carlos Silveira Soares – Abordando sobre Sustentabilidade x Modelo de negócios, contará a história de criação do Voucher Único, o modelo de gestão mundialmente conhecido e respeitado que trouxe a Bonito/MS dezenas de prêmios, nacionais e internacionais, como exemplo de modelo de preservação.

Bob Santos – Secretário Nacional de Integração Interinstitucional vai abordar o tema “Turismo Rodoviário”, segmento relevante para desenvolver destinos turísticos. Bob vai contar quais as formas de incremento, melhorias e modernização que o governo federal tem para o Turismo Rodoviário no Brasil.

Hilário Krauspenhar – É um dos mais conhecidos empresários de Gramado. Trabalhou e participou na inauguração de muitos empreendimentos hoteleiros na região. Há 15 anos, junto de sua esposa, inaugurou o primeiro Hotel Sky em estilo bávaro, hoje um cartão postal da cidade. Hilário apresentará o case “Sky Palace Hotel”, novo empreendimento da rede, que trabalha com o conceito de Hotel sustentável.

Da redação: Flávio Prestes/Imprensa Festuris