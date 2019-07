Encatho & Exprotel reúne hoteleiros em Florianópolis no mês de agosto

Promovido pela ABIH-SC, o encontro proporciona aos participantes três dias de negócios, capacitação e troca de experiência

Entre os dia 13 e 15 de agosto a capital catarinense estará focada em discussões que atingem os setores de hotelaria e turismo. Neste período a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina – ABIH-SC promove o 32º Encatho & Exprotel, abrindo espaço para negócios, networking e para qualificação profissional gratuita.

As palestras focam nas principais soluções e inovações em produtos, processos, gestão, comercialização, segurança e marketing voltados para empresários, profissionais e trade do turismo. O local é um reduto de negócios e qualificação que envolve também autoridades, imprensa e estudantes que buscam saber mais sobre tecnologias e soluções para o macrossetor do turismo.

O tema desta 32ª edição é “Soluções & Inovações na Hotelaria” e garante que os participantes fiquem por dentro do que há de novo no mercado para agregar valor aos produtos e serviços oferecidos. Durante o evento, que apresenta tecnologia, produtos inovadores e capacitação dos profissionais, o setor consegue diferenciar o empreendimento, otimizando recursos e proporcionando melhor atendimento aos clientes que estão cada vez mais exigentes quando o assunto é hospedagem. “É hora de sermos mais profissionais, de apresentarmos uma rede hoteleira mais inovadora, competitiva, com atendimento de qualidade e encantador, pois é isso que nos diferencia. É hora de ousarmos mais e explorar de uma melhor forma as tecnologias digitais”, afirma Osmar Vailatti, diretor-presidente da ABIH-SC.

Além da Exprotel, que congrega mais de cem marcas que estarão em comercialização direta com taxas exclusivas e descontos especiais, com diversos lançamentos, o Encatho traz as mais variadas palestras. O evento inicia no dia 13 com solenidade de abertura, entrega de honrarias e homenagens, e abertura oficial da feira. Nos dias 14 e 15 haverá ciclo de palestras, simpósio, seminário científico, encontro de entidades do trade e muito mais. A programação completa pode ser conferida no www.encatho.com.br. Para ter acesso gratuito a toda programação do evento, basta fazer a inscrição também disponível no site.

