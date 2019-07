Reunião define cronograma de trabalhos na SC-401 em Florianópolis

A revitalização ocorrerá em um trecho de 12 quilômetros da rodovia estadual, entre os entroncamentos com a SC-404, no Itacorubi, e a SC-402, em Ratones

O cronograma de trabalho da revitalização da SC-401, em Florianópolis, que está previsto para ser iniciado em agosto, foi debatido no último dia 9, em reunião entre o secretário adjunto de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, com os representantes da empresa EPC Construções, responsável pela execução dos serviços, e o comandante da Polícia Militar Rodoviária, tenente-coronel Evaldo Hoffmann.

Os serviços terão início entre o km 18 (Viaduto do João Paulo) e 19 (Viaduto do Itacorubi), para a implantação da terceira faixa na saída do cemitério do Itacorubi e, em paralelo, serão realizadas as adequações da interseção do quilômetro 16 (cemitério Jardim da Paz). A revitalização ocorrerá em um trecho de 12 quilômetros da rodovia estadual, entre os entroncamentos com a SC-404, no Itacorubi, e a SC-402, em Ratones.

Estão previstos ainda serviços de pavimentação, terraplenagem, drenagem, sinalização, troca de guardrails metálicos por muretas de concreto.

As melhorias na rodovia fazem parte do plano do Novos Rumos – Santa Catarina em Movimento, do Governo do Estado, anunciado em junho pelo governador Carlos Moisés.

Da redação: Vanessa Pire/Secom