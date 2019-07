Festuris aposta nos segmentos de casamentos e termalismo em 2019

Os novos espaços serão uma das inovações da edição deste ano no Festuris

Acompanhando as tendências do mercado mundial, a Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), que ocorre de 7 a 10 de novembro, aposta em segmentos que estão em pleno crescimento. Não é novidade para o mercado que a Feira Internacional de Gramado costuma apontar tendências a cada ano. 2019 não será diferente com a criação de dois novos espaços na Feira de Negócios: Wedding e Termalismo e Bem-Estar.

Espaço Wedding

Especializado no segmento de casamentos – surge como uma das novidades do evento deste ano. Os destinos de casamento nunca estiveram tão na moda. Alguns, como Gramado, estão se especializando. Outros já são referência, como Las Vegas, Cancun, Toscana, Cannes, Tailândia e Taiti. O espaço terá 140 metros quadrados e contará com até 15 expositores de produtos e serviços, com a possibilidade de agendamento direto com os compradores.

Até o momento 11 grandes marcas estão confirmadas no Wedding, que já está 80% comercializado. São elas: Mônaco, Hotel Ritta Hoppner, Hard Rock Hotels, Sandals Beaches & Resorts, The Shore Club Resort T&C, Bal Harbour Village, Beachcomber Resorts & Hotels, Sandos Hotels & Resorts, Diversa Turismo, TL Portfólio e Agaxtur. “Nossa intenção é dar uma mostra dos destinos, dos hotéis, de empresas parceiras que estão acostumadas a realizar eventos dentro deste universo que está em ampla expansão”, explica o diretor do Festuris, Eduardo Zorzanello.

Termalismo

O espaço Termalismo e Bem-Estar também será um dos pilares do FESTURIS 2019. Cada vez mais pessoas têm sua qualidade de vida impactada com os benefícios das águas termais e minerais, utilizando-as para fins cosmetológicos e espirituais. Grandes parques termais entram neste segmento, que ainda inclui meios de hospedagem, centros de terapias, bem-estar, fornecedores para spas e balneários, governos municipais, estaduais e federais. Entre as marcas confirmadas, a Santa Catarina Turismo (Santur) será o expositor master do Termalismo, que terá no lounge principal um espaço sensorial, apresentando as riquezas das águas termais catarinenses. Outros expositores confirmados até o momento são: Pratas Thermas Resort, Termas da Guarda e a Cidade de Cipó (Bahia).

Inscrições gratuitas

Como em ano anteriores, o Festuris está com inscrições abertas de forma gratuita para os agentes de viagens. O primeiro lote de inscrições vai até o dia 30 de agosto. Além da gratuidade, os agentes ainda contam com tarifas especiais na rede hoteleira.

“Crescemos e ganhamos o mundo nos tornando este evento internacional e, com grande potencial de mercado, muito pela atuação dos agentes de viagens que fidelizam conosco. Eles provocam a geração de muitos negócios aos expositores, e esta força precisamos destacar”, salienta a diretora do FESTURIS, Marta Rossi.

As inscrições para os demais profissionais da área de Turismo abrem nas próximas semanas. Agentes de viagens podem se inscrever clicando aqui.

Da redação: Flávio Prestes/Imprensa Festuris