Rota da Baleia Franca: um dos maiores espetáculos de Santa Catarina

Temporada de vai de julho a novembro e reúne roteiros turísticos dos municípios de Laguna, Imbituba e Garopaba

O litoral sul de Santa Catarina reserva atrativos turísticos únicos no Brasil. Inserida numa Área de Proteção Ambiental, a Rota da Baleia Franca é o único berçário de Baleias Franca do país, que reúne roteiros turísticos dos municípios de Laguna, Imbituba e Garopaba.

Integrando a região turística denominada Encantos do Sul, a Rota da Baleia Franca é um destino de ecoturismo que engloba a observação de baleias, a Pesca com Auxílio dos Botos – que acontece o ano todo e que é única no Brasil e intitulada Patrimônio Imaterial e Cultural de Santa Catarina, belezas naturais e praias intocadas, Patrimônio Histórico tombado pelo IPHAN, engenhos de farinha, comunidade quilombola, pousadas reconhecidas internacionalmente e gastronomia rica em frutos do mar.

Composta por uma diversidade de produtos, serviços e atrativos integrados, a Rota se destaca também por ter Garopaba como a Capital Catarinense do Surfe, com diversas praias ideais para a prática. Já em Laguna, além do centro histórico tombado pelo IPHAN, há diversas praias, como a do Cardoso, que se destaca no cenário internacional pelo surfe. Em Imbituba, o destaque fica com a charmosa Praia do Rosa, considerada um dos melhores locais do mundo para a prática do Kitesurf. Somado a isso, a rota reúne diversas competições esportivas de corrida, bike, surf e também de kitesurf.

Próximos a Rota estão outros destinos bem interessantes do estado: a capital Florianópolis, com suas belas praias, gastronomia, história, cultura e vida noturna badalada; Urussanga e seus típicos vinhos Goethe, que a exemplo de outros vinhos do Brasil e do mundo tem Indicação Geográfica; Tubarão com o Museu Ferroviário, que reúne raros trens a vapor; os Cânions do Sul, com suas belas paisagens; a Serra Catarinense, com sua “cesta” de produtos típicos, como o queijo serrano, carne frescal, maçã da região de São Joaquim, mel de melato de bracatinga, e os renomados vinhos de altitude de Santa Catarina, que harmonizam perfeitamente com o frio e a paisagem local.

Observação

A Rota da Baleia Franca é um dos únicos lugares do mundo que você pode ver as baleias e seus filhotes de perto, em algumas trilhas, costões e até em praias da região, pois a espécie tem comportamento costeiro, e fica muito próxima as praias. A temporada vai de julho a novembro, época em que elas migram da Antártida em busca de águas mais quentes e calmas, para se reproduzir, parir e amamentar seus filhotes em SC. Na temporada de 2018, foi registrado o número recorde de 230 baleias.

Os três municípios possuem opções de hotéis e pousadas para todos os gostos e bolsos. A vantagem nesta época é que além do avistamento de baleias, há grande disponibilidade de hospedagens, além do melhor tarifário, com ótimas condições de negociação com agências e operadoras de todo país.

