Um programa diferente para os finais de semana até o final de julho

O Sítio Pedras Rollantes, em Alfredo Wagner, abre seus portões pelo quinto ano consecutivo para que os visitantes participem do Colhe e Paga de Clemenules, que inicia neste próximo final de semana, dias 15 e 16 de junho, e deve se estender até o final de julho. A programação segue um roteiro que alia o prazer de degustar “A Rainha das Tangerinas” com informações e aprendizados que os proprietários de Pedras Rollantes fazem questão de compartilhar com quem chega no Sítio.

“Comer a Clemenules já é bom demais. Mas fazer isto dentro do pomar e sabendo um monte de coisas sobre a fruta, aumenta ainda o prazer”, diz Lu Eicke, que juntamente com Tarcísio Mattos e Eduardo Marques, vai recepcionar os participantes do Colhe e Paga. Eles explicam, por exemplo, qual a origem da fruta e o motivo de seu estranho nome, quando e onde surgiu e como é feito o manejo orgânico em Pedras Rollantes. Depois mostram como elas devem ser colhidas para que durem mais tempo após serem retiradas das árvores e para que se evite que patógenos ataquem as plantas depois que as Clemenules são retiradas de seus galhos.

Os visitantes usam as mesmas ferramentas e sacolas usadas para a colheita comercial feita responsáveis pelo lugar e, antes de entrarem no pomar, passam sobre um pedilúvio, que é um local onde pisam sobre cal virgem para eliminar possíveis contaminantes que podem entrar via sola dos calçados. “De todo o processo de plantar, cuidar e colher as frutas, acho que o que me dá mais alegria é ver a felicidade no rosto de quem entra nos pomares”, diz Eduardo, que quando o movimento está mais tranquilo acompanha os visitantes na busca pela “Clemenules Perfeita”.

Rainha das Tangerinas

A Clemenules é uma das muitas variedades de tangerinas cultivadas mundo afora. No Brasil ela é ainda relativamente nova e precisa de cuidados extremos em seu manejo para atingir os índices de doçura, acidez, tamanho e cor que a fazem ser chamada de “La Reina de las Mandarinas” em seu país de origem, a Espanha.

Os pomares comerciais foram implantados no Sítio Pedras Rollantes após quatro anos de experimentos com mudas de diversos citros, de rodadas de degustações, de inúmeras consultas técnicas e de análises comparativas do solo e das médias anuais de temperatura, insolação e pluviosidade com as da região de Nules, no Leste da Espanha. “Buscamos os padrões das frutas vencedoras dos concursos anuais realizados na terra das Clemenules”, completa Eduardo, dizendo que os índices medidos em Pedras Rolantes são equivalentes aos registrados nas frutas europeias.

Lu pede a quem vier participar do Colhe e Paga que traga sua sacola ou caixa para levar as frutas para casa. “Este ano teremos ecobags personalizadas para quatro quilos de Clemenules e caixas de papelão reciclado para 17 quilos, que estarão à venda. Mas vale muito a pena trazerem suas próprias sacolas ou embalagens retornáveis. Não vamos mais entregar as frutas em sacos plásticos”, diz. No retorno da área do plantio as frutas colhidas serão pesadas e os participantes pagarão R$ 8,00 por quilo da Clemenules, que é o mesmo valor praticado nos Colhe e Paga de 2016, 2017 e 2018.

Café no Sítio

O Café no Sítio Pedras Rollantes é uma excelente pedida para dar continuidade ao dia de colheita daqueles que optarem pelo passeio no domingo. Vale lembrar que capacidade de atendimento é limitada a até 25 pessoas por tarde e a reserva pode ser feita pelo (48) 9 9189 9982.

Hospedagens

Para os que desejarem se hospedar nas unidades da Pousada Pedras Rollantes, ainda há vagas em alguns finais de semana de junho e julho. Se a opção for por uma das Casas, o contato é pelo (48) 9 9189 9982. Se for por um dos Estúdios, é pelo (48) 9 9960 8899.

Serviço:

Colhe e Paga de Clemenules 2019

Sábados e domingos, das 11 horas às 16 horas

Sítio Pedras Rollantes, Alfredo Wagner, Santa Catarina

Estrada Geral das Águas Frias, km 2,5

Latitude: 27°42’42.09″S Longitude: 49°21’5.52″O

Contato: (48) 9 9189 9982 / 9 9960 8899

www.clemenules.com.br

