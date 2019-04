61ª edição do Conotel é lançado em Santa Catarina

Evento movimentou a sede da ABIH-SC, em Florianópolis, reunindo hoteleiros de várias regiões do Estado

Na presença de autoridades, empresários do trade turístico e imprensa, o presidente da ABIH Nacional, Manoel Linhares, lançou na tarde desta quinta-feira(11), na sede da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina – ABIH-SC, a 61ª edição do Congresso Nacional de Hotéis – Conotel 2019 e a Equipotel Regional, que acontece de 08 a 10 de maio, no Centro de Convenções de Goiânia, em Goiânia/GO.

O lançamento, organizado pela ABIH-SC, teve o objetivo de apresentar o Conotel, um dos mais importantes eventos do setor de hotelaria no Brasil que, neste ano, terá como tema central da edição, “Tendências e Inovações no Segmento Hoteleiro”. A diretora de eventos, Lara Perdigão, deu as boas-vindas aos presentes e passou a palavra para o Diretor-presidente da ABIH-SC, Osmar José Vailatti, que falou sobre a importância do evento e da presença do representante máximo da hotelaria no Estado. “É uma honra receber este grande líder da hotelaria do Brasil. Ele está percorrendo o país, convocando hoteleiros e profissionais do setor para discutir o futuro e desenvolvimento deste mercado, buscando soluções para as diferentes questões que envolvem a hotelaria e o turismo. Santa Catarina sempre teve uma presença ativa, e este ano não será diferente”, afirmou.

Para o presidente da ABIH Nacional, Manoel Linhares, o foco desta aproximação é estimular a participação dos pequenos e microempreendedores. “Fortaleza foi um sucesso. Temos certeza que a próxima edição, em Goiânia, terá ainda mais participantes, mostrando a força do setor”, salientou. Dois vídeos foram apresentados durante o discurso de Linhares. O primeiro mostrou os números da última edição. O outro apresentou um pouco do que o público terá na próxima edição em Goiânia.

Manoel Linhares falou também sobre o que o público poderá acompanhar durante os três dias do evento. “Teremos espaço para falar sobre as expectativas e anseios da hotelaria diante do atual cenário econômico-político, além de abordar as experiências dos hóspedes diante das novas tecnologias e dos robôs, sem esquecer do desenvolvimento dos colaboradores. Tenho certeza que todos os temas serão engrandecedores para todos os participantes”, assegurou.

Além de relatar seu árduo trabalho nos últimos tempos divulgando o evento, Manoel Linhares também evidenciou o trabalho de Osmar Vailatti à frente da ABIH-SC. “Temos aqui um presidente atuante, um homem dentro da hotelaria que tem voos altos, que também organiza um grande evento no Estado, mostrando a força e potência do turismo na região”, concluiu. O Encatho & Exprotel, é o maior encontro de hoteleiros no sul do país, e acontece de 13 a 15 de agosto, no CentroSul, em Florianópolis.

Megatendências na hotelaria

Como parte da programação, Bruna Beck, Sales Executive da SiteMinder no Brasil, fez uma pequena apresentação sobre “Megatendências na hotelaria e como se adaptar a elas”. Bruna salientou que o empresário não tem que ter a melhor tecnologia, mas tem que conseguir adaptar a tecnologia a sua realidade e fazer com isso a diferença. Entre os diversos tópicos apresentados, Bruna apresentou a plataforma líder no setor hoteleiro para aquisição de hóspedes, a SiteMinder. A empresa foi uma das pioneiras a oferecer uma tecnologia simples e inteligente, que leva os hotéis até aos seus hóspedes, onde quer que estes estejam, durante todo o processo da sua viagem. “Na hotelaria é preciso cuidar da experiência, olhar com atenção aos hóspedes e, para fazer isso com excelência, é preciso ter alguém cuidando da área digital”, enfatizou.

Santo Sabor

Para encerrar em grande estilo, e com o sabor e hospitalidade de Santa Catarina, os presentes saborearam uma amostra do que será oferecido pelo Santo Sabor, um circuito gastronômico da cidade de Santo Amaro da Imperatriz, na abertura do Encatho & Exprotel 2019. Segundo Paulo Belmonte, proprietário da Alquimia Café, uma das empresas integrantes da rota, “participar deste evento é uma forma de apresentar os serviços diferenciados que a hotelaria pode integrar a sua gama de serviços para eventos corporativos e sociais. O Encatho será o grande evento nesta parceria com a ABIH-SC”, finalizou.

Da redação: Vânia Monteiro/ABIH