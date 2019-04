Santur quer ampliar participação de Santa Catarina na rota de cruzeiros nacionais

Em reunião realizada na Capitania dos Portos de Itajai, a cidade de Penha demonstrou interesse em receber os transatlânticos

A inclusão da cidade de Penha, no norte do Estado como uma nova rota para cruzeiros nacionais foi tema de uma reunião realizada no dia 21 deste mês, na Delegacia da Capitania dos Portos, em Itajaí.

Duas companhias de cruzeiros que participaram do encontro (Costa e MSC Cruzeiros) demonstraram interesse em operar no local. A expectativa agora é realizar uma escala-teste, mas antes deve ser apresentada uma carta náutica à Capitania dos Portos para que sejam homologados dados técnicos, como o ponto de fundeio do canal de acesso e a capacidade do píer. A Prefeitura da cidade, representada na reunião pelo secretário de Planejamento de Penha, Fredolino Alfredo Bento, se comprometeu a criar um protocolo de preparação o píer, para melhorar a segurança do local de atracação.

Na avaliação da presidente da Santur, Flavia Didomenico, Santa Catarina dispõe de uma diversidade de cenários que podem integrar roteiros para cruzeiros. De acordo com ela, é necessário que as cidades preparem seus atrativos e invistam em mobilidade e qualidade, para atender bem os milhares de passageiros que desembarcam nesses municípios em um curto espaço de tempo.

A expectativa da Santur é criar a Rota SC, para ampliar destinos de cruzeiros no Estado, possibilitando que os navios permaneçam por mais tempo em nosso Litoral. Balneário Camboriú e Porto Belo já integram a rota de cruzeiros. Itajaí retomará as escalas na próxima temporada. Além de Penha, Florianópolis e Imbituba também querem fazer parte da lista de escala desses gigante que navegam pelo nosso litoral.

O setor de cruzeiros cresce em ritmo avançado no mundo. A expectativa da associação internacional do setor (Clia) é que haja 30 milhões de cruzeiristas viajando pelo mundo em 2019. Até 2021 haverá 113 novos navios circulando pelo Litoral do país.

Além da presidente da Santur e do secretário de Penha, participaram do encontro o diretor de Planejamento e Desenvolvimento Turístico da Santur, Leandro “Mané” Ferrari, o delegado capitão de Fragata da Delegacia da Capitania dos Portos, Thales Barroso Alves, o presidente da Clia Brasil, Marco Ferraz, além dos representantes da MSC Cruzeiros, Marco Cardoso e da Costa Cruzeiros, Renê Hermann.

