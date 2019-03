Secretaria da Educação abre novas vagas no Norte da Ilha para atender demanda

Nas últimas duas semanas, cerca de 300 alunos foram matriculados na escola estadual, Intendente José Fernandes

Para atender à demanda de estudantes matriculados na EEB Intendente José Fernandes, no Norte da Ilha, em Florianópolis, a Secretaria de Estado da Educação alugou um novo espaço, aberto à comunidade nesta segunda-feira, 18. Nas últimas duas semanas, cerca de 300 alunos foram matriculados na escola, que passou de 1.800 para 2.100 estudantes.

Após a reforma necessária, a escola está pronta para receber os alunos que chegaram aos poucos com seus pais para o primeiro dia de aula. No olhar curioso, a vontade de estudar e conhecer os novos amigos e professores com quem irão conviver diariamente até o final do ano. “Esta ação encerra um ciclo de falta de vaga na região. Durante anos existiu a demanda e agora conseguimos suprir esta necessidade. Com isso, o Governo do Estado, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, está atendendo 100% dos estudantes da região”, destaca a secretária-adjunta de Estado da Educação, Carla Bohn.

Uma antiga creche foi reformada e adequada às necessidades e passa a fazer parte da escola. Foram criadas uma turma de 5º, 6º e 7º ano no período da manhã, e duas turmas de 1º ano e uma turma de 2º ano do ensino fundamental no período da tarde. Além disso, outras vagas foram abertas devido a muitos estudantes retornarem às cidades de origem.

Marineise de Jesus do Santo estava cedo na escola para deixar a filha, Vanessa. “Ela está no 6º ano, chegamos da Bahia em janeiro e chegou a hora de estudar. A escola é bem bacana e a educação é o futuro dela”, comenta a mãe. Anfrisio Ferreira também fez questão de levar o filho, Elian, do 6º ano. “A escola é o suporte necessário para ele ter um bom futuro. Queremos o melhor para nossos filhos e aqui é o lugar dele”, destaca o pai, que veio com a família do Rio Grande do Sul no início do ano.

Para a diretora Valquíria Luvison, o Norte da Ilha é a região que mais cresce em Florianópolis, por isso a necessidade crescente de mais vagas. “Com este espaço temos condições de atender novas matrículas. Caso mais alunos cheguem na região serão encaminhados para a escola mais próxima com vaga. Nenhuma criança ou adolescente em idade escolar ficará sem vaga”, finaliza.

