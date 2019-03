Chocofest levará mais de 10 mil ovos decorados para as ruas na Serra Gaúcha

O evento aquece a economia e a produção de chocolate caseiro na Serra Gaúcha

O ritmo é acelerado na oficina de Páscoa do Chocofest 2019. Não poderia ser diferente. A um mês do início do maior e mais popular evento de Páscoa do Brasil, o ritmo é frenético nos bastidores das oficinas de produção de cenografias. A expectativa é de que o evento mais doce do Brasil receba mais de 180 mil turistas em dez dias.

Para atender a demanda de consumo de chocolates deste grande evento, as principais marcas de chocolate caseiro da Serra Gaúcha já estão confirmadas: Florybal Chocolates, Chocolate Lugano, Caracol Chocolates, Gramarti e Cacau Gramado estarão com seus produtos no evento. Outra grande confirmação é a participação da Bauducco, marca de São Paulo, que mira o mercado gaúcho e chega ao Chocofest e a Serra Gaúcha, trazendo sua expertise no mercado de doces.

O evento aquece a economia e a produção de chocolate caseiro na Serra Gaúcha e a previsão é de uma produção superior a 1.200 toneladas de chocolate caseiro produzidos e distribuídos em unidades de venda de todo o país. O setor deve ainda chegar ao número de 2.200 vagas diretas de emprego, um aumento de 10% com relação ao ano passado. Os números são confirmados por Altanisio Ferreira de Lima, chocolateiro fundador da Chocolate Gramadense e presidente da Achoco (Associação das Indústrias de Chocolate de Gramado).

Magia com cheiro e gosto de chocolate

Quando o assunto é decoração, um universo lúdico de muita cor e magia está sendo preparado e tomará as principais ruas de Nova Petrópolis, além de transformar a Rua Coberta do município no Planeta das Guloseimas. Centenas de personagens, artistas, coelhos de todas as cores e tamanhos e uma cenografia que remete ao mundo infantil vão fazer a alegria de adultos e crianças.

A organização do evento pensa grande: estão sendo pintados mais de 10 mil ovos de todas as cores e tamanhos que serão um dos elementos principais. Ovos pequenos, médios, grandes e gigantes, de todas as cores, vão encantar os visitantes nos postes, nas rótulas, em guirlandas na Praça 15 de Novembro, na Rua Coberta e em toda a área central do município gaúcho. Nova Petrópolis, cidade que sedia o evento na 21ª edição, é uma das cidades turísticas mais visitadas da Serra Gaúcha com uma população de pouco mais de 20 mil habitantes.

“Nossa ideia é levar ao público uma Páscoa muito colorida, extremamente lúdica e transportar o visitante a um universo infantil e mágico com cheiro e gosto de chocolates e guloseimas. Vamos fazer jus a fama de evento mais doce do Brasil”, destaca o diretor do Chocofest, Eduardo Zorzanello.

O Chocofest na Magia da Páscoa em Nova Petrópolis ocorre de 11 a 21 de abril de 2019. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Nova Petrópolis e Casa Cooperativa com organização da Rossi & Zorzanello Eventos e Empreendimentos e patrocínio de Sicredi Pioneira e Banrisul.

A programação, que terá mais de 200 atrações, e a participação de mais de 300 integrantes da comunidade já está no ar e pode ser conferida no site: www.chocofest.com.br.

Da redação: Flávio Prestes/ Rossi & Zorzanello