Definidos os campeões no 30º Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina

O Vento nordeste foi fundamental para a realização das regatas que definiu os campeões do circuito

O vento nordeste soprou mais uma vez consistente e o domingo decisivo do 30º Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina foi realizado novamente em condições perfeitas no dia que definiu os campeões da competição realizada na Sede Oceânica do Iate Clube de Santa Catarina, em Jurerê. O encerramento do evento contou com uma regata barla-sota para as classes ORC, C30, RGS, HPE-25 e IRC, e uma regata de percurso médio para as classes Bico de Proa, RGS Cruzeiro e Multicascos.

Válido como primeira etapa do Campeonato Brasileiro a classe C30 contou com disputas acirradas ao longo de toda a semana e no domingo não foi diferente. Com uma tripulação formada recentemente o Kaikias Maserati venceu três das seis regatas para confirmar o título. Mesmo com o primeiro lugar do Katana neste domingo a tripulação paulista chegou ao título com o segundo lugar na regata decisiva.

“Velejar em Florianópolis é muito bom. Apesar de sermos uma equipe recém-formada todos têm muita experiência em vela competitiva. A raia daqui é incrível e proporciona excelentes condições para o velejo”, comenta Eduardo Mangabeira, comandante do Kaikias Maserati.

Na classe ORC Geral o Ângela Star VI provou que no barla-sota é a equipe a ser batida e com cinco vitórias consecutivas confirmou o título mais uma vez em Florianópolis. A equipe carioca é frequente nos pódios do Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina e neste domingo provou mais uma vez sua vocação de campeão ao faturar o título.

Na RGS Geral o Garrotilho consolidou a liderança construída ao longo de toda semana e neste domingo velejou para mais uma vitória na regata decisiva faturando o Circuito. O mesmo valeu para o Inae/Transbrasa (IRC) e AJX Força 12 (HPE-25).

Nas classes com disputas de regata de percurso os campeões foram Harmonya (Bico de Proa), Astral (RGS Cruzeiro) e Mare XX (Multicascos).

Campeões do 30º Circuito Oceânico

ORC Geral: Ângela Star VI

C30: Kaikias Maserati

RGS Geral: Garrotilho

IRC: Inae/Transbrasa

HPE-25: AJX Força 12

Bico de Proa: Harmonya

RGS Cruzeiro: Astral

Multicascos: Mare XX

Da redação: Danilo Caboclo/SixComm