Governador abre ano legislativo prometendo eficiência e melhores serviços

Moisés falou da reforma administrativa que estará enviando em breve para a Assembleia Legislativa

Em um breve discurso de sete minutos e trinta e oito segundos, o governador do Estado, Carlos Moisés, cumprindo o que determina a Constituição do Estado, abriu no dia 5 deste mês, os trabalhos da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa prometendo gestão eficiente e melhores serviços.

“Ao abrir as urnas a mensagem foi clara e veio acompanhada de uma renovação significativa nos poderes Executivo e Legislativo, porém precisamos lembrar que a mudança por si só não rende os efeitos esperados, para produzir efeitos positivos precisa ter rumo definido e objetivos bem traçados. Aqui no nosso estado a mudança deve significar mais qualidade e eficiência na gestão e melhores serviços à população”, discursou Moisés.

Segundo o governador, o diagnóstico até agora realizado permitiu traçar metas de curto, médio e longo prazo, bem como uma nova estrutura administrativa. “A reforma administrativa, que em breve será encaminhada, prevê o enxugamento do número de secretarias e cargos comissionados, a integração de ações e de linhas de atuação”, explicou. Moisés também enfatizou os desafios da infraestrutura e prometeu investimentos para destravar os caminhos que impedem o desenvolvimento mais consistente, gerando mais receita, sem aumento de tributos, mais dinheiro em caixa, mais investimento, criando um ciclo positivo.

Por último, o chefe do Poder Executivo defendeu a integração dos poderes do Estado. “Os deputados e deputadas têm papel muito importante neste novo momento político. Nosso desejo é de que possamos colocar os interesses coletivos em primeiro lugar e praticar juntos a boa política”, encerrou Moisés.

Julio Garcia (PSD) lembrou o papel do Legislativo na elaboração das leis e na fiscalização do Executivo e ressaltou a pluralidade ideológica do Plenário. “Aqui estão representadas as principais forças e as diversas matizes ideológicas, nesta Casa convivem os diferentes e o diálogo é exercido com liberdade e respeito”, disse Garcia.

O presidente da Assembleia destacou ainda, que todas as propostas do Executivo serão recebidas, aprofundadas e debatidas e que as decisões do Parlamento são colegiadas. “A Assembleia está preparada para ajudar a construir uma Santa Catarina mais forte”, garantiu o presidente da assembleia.

Da redação: Vitor Santos/ Agência /AL