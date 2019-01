Fecomércio SC e Senac lançam Observatório do Turismo

Santa Catarina inova ao sistematizar demandas das 12 regiões turísticas do Estado

A Fecomércio SC e o Senac reúnem diferentes atores do setor turístico nesta terça-feira (29) para o lançamento do Observatório do Turismo e a apresentação do relatório do Turismo Catarinense em Movimento, ciclo de eventos realizado em 2018 para identificar gargalos e oportunidades de cada região do Estado.

O Observatório contará com um site para monitoramento de indicadores, compartilhamento de informações e dados da cadeia produtiva e uma área específica para acompanhamento das 242 ações prioritárias propostas no relatório. As informações foram levantadas nas 12 Instâncias de Governança do Turismo, contemplando 184 municípios, e estão divididas em gestão, governança, infraestrutura, inovação, legislação e qualificação.

Alinhada às diretrizes da política nacional do setor, a iniciativa coordenada pelo Sistema Fecomércio SC visa integrar as regiões turísticas para fomentar a sustentabilidade da atividade em Santa Catarina.

“O Estado é um dos primeiros a tirar o projeto do papel. As ações elencadas pelas instâncias serão norteadoras para criação de políticas públicas, financiamento de projetos e ações de fortalecimento da cadeia produtiva. Por meio do Observatório será possível visualizar as demandas e execução das ações de forma sistêmica”, pontua o presidente do Sistema Fecomércio SC, Bruno Breithaupt.

“Santa Catarina tem potencial para atrair o turista o ano todo. O Estado precisa é estar preparado para proporcionar a melhor experiência e por isso é fundamental essa rede de cooperação. O Turismo Catarinense em Movimento foi o pontapé para algo que é muito maior. A partir de agora é preciso profissionalizar todo o trade turístico para desenvolver social e economicamente a cadeia produtiva do setor”, reforça o diretor regional do Senac SC, Rudney Raulino.

O documento será entregue ao Ministro do Turismo, Governador de SC, Secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável, representantes da Câmara Federal, Senado e Assembleia Legislativa, prefeitos, empresários, associações e entidades civis. A publicação estará disponível no site das duas casas e do Observatório na quarta-feira (30).

Da redação: Assessoria de imprensa Fecomércio