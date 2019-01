Volta às aulas impulsiona vendas do varejo catarinense no início de 2019

Pesquisa realizada pela Fecomércio SC aponta comportamento de consumo dos catarinenses

Sete a cada dez famílias devem comprar o material escolar entre o final de janeiro (36,1%) e início de fevereiro (34,2%) em Santa Catarina, conforme aponta a Pesquisa de Intenção de Compras para o período de volta às aulas, realizada pela Fecomércio SC em sete cidades. O gasto médio com os itens em 2019 deve ser maior em relação ao ano anterior: a pretensão é desembolsar, em média, R$286,53 nas compras, 8% a mais do que 2018 (R$ 265,37). Enquanto Blumenau pode ter o maior gasto médio (R$ 325,91) no Estado, os consumidores em Criciúma (R$256,92) devem ser os mais econômicos.

A data dá a largada nas vendas do varejo no ano, porém concorre com outros gastos do catarinense, de acordo com o presidente da Fecomércio SC, Bruno Breithaupt. “Para equilibrar a compra dos itens com as outras despesas comuns no início do ano-como matrícula, IPTU, IPVA, etc- a estratégia de quase 70% dos catarinenses é fazer pesquisas de preços em vários estabelecimentos. Os empresários que praticarem bons preços ou apresentarem algum diferencial, como facilidades na forma de pagamento ou descontos para mais de um filho/dependente, vão atrair mais clientes”, afirma Breithaupt.

O principal destino das compras deve ser o comércio de rua (90,8%), como as papelaria e livrarias, disparado na frente dos outros estabelecimentos, como supermercados (3,3%), shopping (1%) ou internet (0,8%).

A pesquisa sobre o comportamento de consumo na compra do material escolar foi realizada entre os dias 07 e 12 de janeiro de 2019, com 2.089 pessoas, nas cidades de Chapecó, Lages, Florianópolis, Criciúma, Joinville, Itajaí e Blumenau.

Da redação: Assessoria Imprensa Fecomércio