Governo do Estado espera entregar ponte Hercílio Luz até o fim de 2019

As obras de revitalização da ponte Hercílio Luz terão continuidade em 2019, e a expectativa do governo do Estado é que a obra fique pronta até dezembro deste ano. As afirmações foram dadas pelo governador Carlos Moisés, que participou no dia 18 deste mês, de uma reunião com representantes do governo, do prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro e de entidades representativas, na sede da Associação Catarinense dos Engenheiros (ACE).

Iniciando os trabalhos, o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Carlos Hassler, apresentou um panorama do atual estágio da obra. O secretário elencou providências que precisam ser tomadas para garantir a entrega até o fim de 2019. Trata-se de investimentos ainda não contratados, no valor de R$ 41,2 milhões. No curto prazo, o mais importante deles é um reforço na estrutura que suporta a ponte, no valor de R$ 3,1 milhões, a ser realizado de maneira emergencial. “Hoje, se esse serviço não for executado, a obra para. Por isso, a importância da celeridade no desenvolvimento desse trabalho”, explicou Hassler.

Segundo o governador, a reunião teve a intenção de dar mais transparência aos atos públicos, um lema da atual gestão. “Nós vamos trabalhar para entregar aquilo que está planejado. Iremos tomar decisões em conjunto e apresentar para a população. Esse é o objetivo do encontro. É uma forma de dar transparência ao nosso governo”, afirmou o governador.

Moisés também salientou que novas reuniões ocorrerão entre representantes do governo do Estado e da prefeitura para tratar da utilização futura da ponte, com prioridade para o transporte público e para as pessoas, e da revitalização do entorno, responsabilidade da administração municipal.

Histórico

A Hercílio Luz é considerada patrimônio histórico tombado de Santa Catarina e um dos principais cartões postais do Estado. A ponte foi inaugurada em 1926, sendo fechada ao tráfego pela primeira vez em 1982. Foi parcialmente reaberta no fim da década de 1980, mas em 1991 voltou a ser fechada.

Os primeiros passos para a revitalização da ponte foram dados ainda em 2006. Desde então, foi rescindido o contrato com uma empresa que realizava os trabalhos de reforma. O atual contrato, com a empresa Teixeira Duarte, foi assinado em 2016.

