Festuris 2019 terá mais tempo para negócios e mais conteúdo

O Festuris Gramado inicia 2019 com uma grande novidade: a ampliação no horário do evento. Atendendo ao apelo dos participantes e buscando proporcionar maior geração de negócios e tempo para as áreas de conteúdo, os diretores do Festuris, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, informam que em 2019 a Feira de Negócios terá início às 13h nos dois dias.

A mudança permitirá que os participantes tenham uma hora a mais em cada dia para aumentar o networking, participar das salas de conteúdo, além de potencializar seus negócios. Essa é uma das novidades do evento que chega a sua 31ª edição, sendo considerada pelo trade a mais efetiva plataforma de negócios turísticos da América do Sul.

“Neste ano estamos dando início a 1ª edição das próximas 30. No ano passado completamos nossos 30 anos de evento, mas queremos pensar no futuro. O Festuris 2019 terá muitas novidades, em estrutura, espaços, conteúdo e muito mais. A ampliação no horário da Feira é um exemplo de que queremos cada vez mais que nossos participantes possam tirar máximo proveito do evento, buscando negócios e conteúdo.”, destaca Marta Rossi CEO fundadora do Festuris.

Da redação: Flávio Prestes/Imprensa Festuris