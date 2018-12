Nova sede da Casa do Jornalista e sede do Memorial da Imprensa Catarinense é inaugurada

A ideia da entidade é transformar o espaço em um centro de inovação e debates

Com a presença do governador Eduardo Pinho Moreira, autoridades de distintas áreas e profissionais de diversos meios de comunicação, foi inaugurada e entregue no dia 11 deste mês a Casa do Jornalista, espaço que servirá como sede da Associação Catarinense de Imprensa (ACI) e do futuro Memorial da Imprensa Catarinense, em Florianópolis.

“A história precisa ser preservada. E essa casa é um local ideal para reuniões e para se planejar o futuro, mas também para resgatar a memória da imprensa”, disse o governador, que aproveitou a oportunidade para dizer que fará na Casa do Jornalista o balanço da sua gestão.

Segundo o presidente da ACI, Ademir Arnon, a ideia da entidade é transformar o espaço em um centro de inovação e debates, onde jornalistas e comunicadores poderão discutir perspectivas e o futuro da profissão. “Essa é uma luta de vários anos. Entendo que esse é um marco para a comunicação catarinense. Teremos aqui um espaço que servirá para o aperfeiçoamento profissional e preservação da memória. Não há como se planejar o futuro sem conhecer o passado”, afirmou Arnon.

A Casa do Jornalista está localizada na Rua Rui Barbosa, no bairro Agronômica, em Florianópolis. O espaço foi cedido à ACI pelo governo do Estado, que também se responsabilizou pela reforma do local, em sistema de comodato. O projeto foi iniciado ainda no mandato do governador Luiz Henrique da Silveira, já falecido, e que foi lembrado pelas autoridades presentes. Além do memorial no segundo piso, funcionarão no local a sede administrativa da ACI e um auditório com capacidade para 90 pessoas.

Da redação: Leonardo Gorges/Secom