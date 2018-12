Centro de Saúde de Ingleses passará por uma reforma geral

Obra prevê reforma completa do prédio e construção de academia com 134 m²

Uma boa notícia para os usuários do Centro de Saúde de Ingleses. O prefeito Gean Loureiro assinou, no dia 12 deste mês, a ordem de serviço para a reforma geral da unidade de saúde dos Ingleses e para a construção da Academia da Saúde, uma antiga reivindicação dos moradores do bairro.

O prédio não recebe melhorias desde 2012, sendo que o maior problema da estrutura são as infiltrações. “Esta obra é uma reivindicação da comunidade. Os moradores dos Ingleses merecem ter uma unidade de saúde estruturada, com equipes completas e prédio revitalizado. Hoje estamos cumprindo com mais compromisso assumido pela nossa gestão”, ressaltou o prefeito Gean.

A obra prevê a reforma completa da unidade, como nova pintura interna e externa, troca de calhas, telhado e fiação elétrica, correção de fissuras, vedação de portas e janelas, além de equipamentos e móveis novos. A Academia da Saúde será construída ao lado da unidade de saúde, com 134,69 m², onde serão disponibilizados equipamentos de ginástica e musculação para a população. O total de investimento das duas obras será de mais de R$ 1.038 milhão. A previsão de entrega é de 12 meses.

O bairro dos Ingleses possui o maior fluxo de atendimento da rede de atenção básica do município. Com 7 equipes de saúde da família realizam mensalmente mais de 10 mil procedimentos, entre consultas médicas e ambulatoriais.

Da redação