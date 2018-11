Ernesto Caponi é eleito presidente da CDL de Florianópolis

O empresário assumirá sua gestão dia 1º de janeiro de 2019 com mandato até 2020

Foi eleito no dia 13 de novembro,o empresário Ernesto Caponi, da Cappo Seguros. Caponi foi eleito com 100% dos votos apurados e será o próximo presidente da CDL de Florianópolis para a gestão 2019/2020. A eleição aconteceu das 17h às 20h, com chapa única de consenso.

O dirigente atuou de 2003 a 2011 como conselheiro da entidade e a partir de 2011 tornou-se diretor financeiro da instituição. Hoje é vice-presidente e foi conduzido à presidência da maior CDL do Estado e a quinta do país, tendo como vice-presidente o empresário Marcos Brinhosa, da Auto Escola Brinhosa.

Para o presidente eleito, Ernesto Caponi, os desafios para a próxima gestão serão dar continuidade nas ações da entidade, assim como fortalecer e estimular o associativismo na Capital. “Vamos focar em novos negócios e revigorar os serviços existentes para beneficiar os associados da entidade”, afirmou.

Outra frente de atuação será articular com o poder público para que os órgãos competentes atuem firmemente no combate à ilegalidade. “Seremos fiscalizadores para que o comércio irregular não traga ainda mais prejuízos e desempregos à sociedade. É preciso combater quem trabalha na margem da irregularidade para que a economia da Cidade volte a crescer”, ressalta.

Ainda de acordo com Caponi, a entidade irá fortalecer a atuação nos conselhos como Cidade Unesco da Gastronomia, Fortur, Comdes, Floripa Sustentável entre outras parcerias para contribuir com o desenvolvimento sustentável de Florianópolis. Confira abaixo a diretoria eleita.

Diretoria Gestão 2019-2020

Presidente: Ernesto Caponi

Vice-Presidente: Marcos Felipe Dias Brinhosa

Diretor Secretário: Sionésio Corrêa de Souza

Diretor Financeiro: Sérgio Luiz da Silva

Diretor de SPC e Serviços: Marco Aurélio dos Santos

Diretor de Relações Públicas e Eventos: Célio Philippi Salles

Diretor de Patrimônio: José da Costa Baracuhy Netto

Diretor de Assuntos Públicos e Políticos: Lidomar Antônio Bison

Diretor de Assuntos Econômicos: Júlio César Geremias

Diretor de Desenvolvimento: Rafael Salim José

Diretor de Marketing: Fillipe Silveira dos Santos

Diretor Institucional: Osmar Silveira

Diretor da CDL Jovem: Coordenador-Geral do Núcleo, 2019.

Conselho Fiscal

Titulares

Alceu Zilli Tasca

Clênia Brognoli

Bohdan Baranovskyj Júnior

Suplentes

André Luiz Jacques

Elídio Yocikazu Sinzato

Volnei Gomes de Moura

Da redação: Mirian Morfim/imprensa CDL

.