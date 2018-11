Campanha “Abra Caminho Para a Vida” reforça o bom senso no trânsito

Criada internamente pela Secretaria de Estado da Comunicação a campanha será divulgada por meios digitais

O secretário de Estado da Comunicação, Gonzalo Pereira, junto com o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel BM João Valério Borges, apresentaram na manhã desta quarta-feira (14), a campanha “Abra Caminho Para a Vida”, criada para sensibilizar a população sobre a importância de abrir passagem para os veículos de emergência.

O intuito do Corpo de Bombeiros ao solicitar campanha para a Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) foi de alertar a população para que se tenha um bom senso dos motoristas no trânsito. Além de tornar o caminho para as equipes de atendimento dos Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (SAMU) e a SC Transplantes mais rápido, esse tempo no trânsito é extremamente relevante em um salvamento.

“A diferença entre o sucesso e o insucesso de um atendimento, o salvamento de uma vida ou do patrimônio se dá pelo tempo resposta, em que a equipe demora a chegar na ocorrência. Então a colaboração das pessoas no trânsito intenso das grandes cidades é muito importante, esperamos que a campanha conscientize as pessoas para dar a passagem para a vida”, afirma Borges. Outro ponto que o comandante-geral destaca é que nestas situações de ocorrências as equipes que estão se deslocando acabam mais tensas pela situação. “Esta é mais uma razão que pedimos para a comunidade ter a sensibilidade de saber que ali estão indo profissionais que estão, de certa forma, tensos com a ocorrência e também pelo trânsito”, explicou.

Além disso, existe uma informação que muitas pessoas desconhecem referente aos sinais luminosos. Quando um veículo de emergência tiver com as luzes acesas, mesmo sem o sinal sonoro, significa que a equipe de serviço está transitando, retornando de uma ocorrência e isso também deve ser feito rapidamente.

]“A guarnição vai atender as ocorrências e para elas estarem prontas, novamente em trem de socorro e atendendo um novo chamado, o veículo precisa estar higienizado, com a sua assepsia totalmente concluída. Então o deslocamento rápido também é importante para que esta viatura esteja preparada para ser aplicada”, complementa o comandante.

A cerimônia aconteceu no Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, em Florianópolis, com a presença da imprensa e também de integrantes da corporação. Também esteve presente o Coordenador Médico Aéreo do Grupo de Resgate e Atendimento de Urgência (GRAU), do SAMU, Bruno Quércia.

“Esta é uma campanha que se destaca em inovação, porque foi produzida exclusivamente com o corpo técnico da Secretaria de Comunicação”, detalhou o secretário. Além disso, Pereira também convida a população para replicar esta campanha nas redes sociais. “Não só convidando a compartilhar os materiais, mas também convidando a se associar. Que a gente possa chegar em casa e comentar com a família: hoje eu ajudei a salvar uma vida, hoje eu abri caminho para um veículo de emergência”, complementa.

Da redação: Melina Cauduro/Secom