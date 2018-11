Sicredi assina acordo de cooperação com federação do Nepal

O acordo foi firmado por intermédio do Woccu – Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito

O Sicredi, instituição financeira cooperativa, assinou no mês de outubro um acordo de cooperação internacional com a Federação de Cooperativas de Poupança e Crédito do Nepal, a Nepal Federation of Savings and Credit Cooperative Unions (NEFSCUN), por intermédio do Woccu – Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito. Esse acordo foi firmado para que o Woccu e a instituição financeira cooperativa possam prestar assistência ao desenvolvimento das cooperativas do Nepal, aproveitando o conhecimento e a vivência do Sicredi, em modelo sistêmico de atuação.

Nos objetivos do acordo de cooperação estão: troca de informações sobre legislação, conformidades regulamentares e relatórios, processamento de dados, estabilização e operações de apoio de cooperativismo de crédito; desenvolvimento e o intercâmbio de melhores práticas com a Federação, para melhorar e expandir os serviços aos associados; e o fortalecimento financeiro e operacional da Federação.

O acordo foi assinado pelo Sicredi, representado por Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da SicrediPar e da Central Sicredi PR/SP/RJ e membro do Conselho da WOCCU; Brian Branch, CEO do Woccu, e Steven Stapp, presidente do NEFSCUN. “A intercooperação está na base do cooperativismo e ficamos muito felizes em poder, junto com o Woccu, colaborar com o desenvolvimento do segmento no Nepal. Esse acordo tem também o caráter de reconhecimento à nossa atuação enquanto sistema no Brasil, enfatizando que os nossos modelos de negócios e estruturação servem de exemplo e que temos potencial para apoiar o desenvolvimento do cooperativismo de crédito em diversas regiões do mundo”, afirma Dasenbrock.

A primeira ação direta da parceria é uma missão fomentada pela Fundação Sicredi e liderada pelo superintendente de Ouvidoria e Compliance do Sistema Sicredi, Luiz Carlos Wanderer. Ainda na primeira quinzena de novembro, Wanderer estará durante seis dias no Nepal conhecendo mais sobre a realidade local e levando informações sobre as práticas do Sicredi.

O Nepal, com cerca de 29 milhões de habitantes, tem uma longa tradição cultural de cooperativas informais baseadas na comunidade, incluindo associações de poupança e crédito, produção e trabalho. Em 16 de agosto de 1988, foi formada a Federação de Cooperativas de Poupança e Crédito do Nepal (NEFSCUN). A Constituição Interina do Nepal considera, hoje, o setor cooperativo como um dos três pilares do desenvolvimento nacional. Estima-se que cerca de 6 milhões de pessoas já estejam afiliadas em aproximadamente 34.512 cooperativas, dos mais diversos ramos, e mais de 60.517 pessoas estejam empregadas diretamente em negócios cooperativos.

Especificamente no ramo do crédito, o Nepal conta com cerca de 13 mil cooperativas, abrangendo 3,5 milhões de associados. E a federação (NEFSCUN) associada ao Woccu, que contará com a experiência do Sicredi, tem cerca de 3 mil cooperativas que envolvem 2,5 milhões de associados.

