Festuris Gramado gera R$ 300 milhões em negócios

A 30ª edição do Festuris Gramado que encerrou no último dia 10 de novembro, trouxe números bastante animadores para os diretores Marta Rossi, Eduardo Zorzanello e Marcus Rossi, que fizeram um balanço da feira em entrevista coletiva realizada no fechamento do evento no Serra Parque, em Gramado. Os diretores também anunciaram a data da 31ª edição que em 2019 será realizada de 07 a 10 de novembro.

Considerado pelo trade a mais efetiva plataforma de negócios da América do Sul, os resultados positivos foram comemorados pelos diretores e autoridades que participaram da coletiva: Bob Santos, secretário Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo (que representou o Ministério do Turismo, presente na Feira com a maior área: 350 metros quadrados), José Carlos Ramos de Almeida, secretário de Turismo de Gramado e João Machado, presidente da ABAV do Rio Grande do Sul.

Os primeiros números divulgados do estudo coordenado pelo professor Maguil Marsilio, da Universidade de Caxias do Sul, mostram que a 30ª edição do Festuris, gerou 300 milhões em negócios com contatos realizados durante a feira que teve 5% de aumento de expositores em relação a edição passada que acabaram gerando cerca de R$ 20 milhões de impacto econômico para a Região das Hortênsias. 15 mil participantes entre profissionais de turismo, imprensa e estudantes passaram pelas catracas do Serra parque, durante o evento.

Segundo a diretora Marta Rossi, o Festuris superou o resultado esperado pela a Rossi & Zorzanello. Pois as metas foram alcançadas e a feira teve um crescimento em torno de 10% em relação a edição passada em todas as áreas seja em número de participantes e de expositores. “Ficamos contentes com a avaliação dos participantes nacionais e internacionais que ficaram satisfeitos com a organização e os números de visitantes durante a feira”, comemora Marta.

De acordo com Eduardo Zorzanello, o Festuris se reinventou e as mudanças começaram com a mudança de lay out e a segmentação do mercado de maneira apropriada. Com a criação de espaços fechados para agendamento no segmento luxo, no tech corporativo com reuniões fechadas, além do Meetting Festuris foram algumas das novidades apresentadas esse ano. “Temos que criar cada vez mais modelos de negócios diferentes para atrair mais compradores para o Festuris” explicou Zornanello.

Já Marcus Rossi, diretor do Gramado Summit e do Festuris, para a Rossi & Zorzanello é uma oportunidade única de reunir no mesmo evento. Segundo ele, num futuro próximo o Festuris poderá corrigir e melhorar ainda mais a realização da feira e atingir bons resultados. Já que a Rossi & Zorzanello já pode ser considerada uma empresa de tecnologia, pois temos um dos maiores eventos de tecnologia e startups do Brasil que acontece de 31 de julho a 02 de agosto, aqui em Gramado. “Talvez a indústria turística seja uma das maiores do mundo, mas é a indústria que mais precisa se reinventar pois em termos de tecnologia estamos dando passos de bebe”, concluiu ele.

Da redação: Gilberto Gonçalves