30ª edição do Festuris Gramado deve quebrar recordes de participação

O evento deverá reunir mais de 14 mil participantes nos três dias do evento

A 30ª edição do Festuris Gramado que será realizado de 8 a 11 de novembro, na Serra Gaúcha e que mudou o setor turístico no Rio Grande do Sul foi fundamental para a profissionalização do turismo desde sua primeira edição em 1989. Desde a sua criação, Gramado e toda a região passaram a atrair os olhares, e investimentos, do mercado turístico nacional, e desde o final dos anos 90, com a internacionalização, também se tornou visível ao mercado internacional. Hoje, o evento é considerado a mais importante plataforma anual de negócios turísticos da América do Sul.

A Feira de Negócios reúne os principais segmentos do turismo como Luxo, LGBT, Mice Corporativo, Religioso, Gastronomia, Sustentabilidade e Acessibilidade, Parques e Entretenimento, Turismo de compras e Cultural. A 30ª edição do evento deve quebrar recordes com relação a edições anteriores.

Cada vez mais internacional, a feira atrai este ano expositores como Mônaco, EUA, Espanha, África do Sul, Cuba, Itália, Rota da Bairrada, Las Vegas, México, Aruba, Noruega, Emirates, Florida, Paraguai, Costa do Marfim, Santa Monica, Royal Air Maroc, Câmara de Comércio Árabe, Califórnia, Universal, Israel, Seychelles, Turismo de Galicia, Turks e Caicos, República Dominicana, Região da Catalunha, San Martin, Bahamas, Norwegian, Disney Destinations, entre outros.

O ministro do Turismo do Brasil, Vinícius Lummertz, já está confirmado para a Solenidade de Abertura do evento e também para o Meeting Festuris. Segundo ele, O Ministério do Turismo vê no FESTURIS um espaço privilegiado no contexto do turismo nacional. Pelo fato de reunir os principais atores de todos os elos da cadeia produtiva do turismo, é também um veículo importante para a divulgação das políticas públicas desenvolvidas para impulsionar o setor.

Já a ministra de Turismo do Uruguai, Lilian Kechichian, que também está confirmada para todo o período evento onde acompanha a participação do seus País um dos expositores internacionais da feira. “O Brasil é um dos maiores parceiros de turismo do Uruguai, o segundo em emissão de visitantes ao nosso país. Manter contato direto com os players desse setor é de extrema importância para nós”, disse a ministra ”Destacaremos na 30ª edição do FESTURIS as principais novidades do turismo uruguaio, expandindo a visão dos brasileiros para as infinitas opções de destinos e, possibilidades do setor oferecidos por nosso país”, completou Lilian.

Confira alguns números já confirmados desta edição:

•Mais de 2.500 marcas de todo o mundo

•Mais de 300 jornalistas credenciados do Brasil e do exterior

•Mais de 14 mil profissionais de turismo em três dias de evento

•65 destinos internacionais em exposição a maioria com stande próprio

•Caravanas de profissionais dos EUA, Espanha, Argentina, Uruguai, Paraguai, Portugal, Peru e Colômbia

•Participação de todos os estados do Brasil, com stand próprio ou com o Ministério do Turismo

•Participação de todos os municípios da Serra Gaúcha

•22.500 metros de área na Feira de Negócios

•Mais de 100 palestrantes do Brasil e do exterior

Da redação: Flávio Prestes/imprensa Festuris