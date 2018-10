Trapiche do João Paulo recebe guarda-corpo metálico

O trapiche já pode ser desfrutado por moradores e turistas para contemplação da baía norte

A parte do trapiche do João Paulo de acesso público está recebendo guarda-corpo metálico. A proteção já foi colocada em cerca de 60 dos 140 metros que poderão ser desfrutados por moradores e turistas para contemplação do local. O píer terá 210 metros de extensão, sendo que os 70 metros finais serão de acesso exclusivo aos pescadores da região, demarcado por uma cancela. No mais, o trapiche vai contar com 3,75 metros de largura e até dois metros de profundidade, dependendo da maré.

Do primeiro trecho da obra, de 126 metros, equivalente as 44 estacas fincadas, falta concretar apenas cerca de 20 metros do piso. Na primeira quinzena de novembro, será dado seguimento ao segundo trecho da obra, de construção dos outros 84 metros de trapiche, que vai exigir a cravação de mais 28 estacas, apenas pelo lado do mar.

Já paralelamente às obras deste segundo trecho, está prevista a instalação da ponte pênsil de base estrutural metálica e deck de madeira de 10 metros de extensão que fará ligação à “linha flutuante” – o equipamento que também vai acompanhar o movimento da maré e que facilitará o embarque e desembarque de pessoas e a carga e descarga dos produtos relativos à pesca.

O custo total da obra é de R$ 2,9 milhões, sendo R$ 2,3 milhões do governo federal, e o restante, recursos próprios da Prefeitura. O trapiche do João Paulo vem sendo construído na altura do final da Servidão Nonô, para beneficiar 87 pescadores, os quais passarão a atracar seus barcos sem risco deles encalharem na lama, bem como passar a tirar com mais facilidade das embarcações os produtos que obtiverem da pesca.

Da redação: Mônica Corrêa da Silva/PMF