Ministério do Turismo terá a maior área de exposição no Festuris

O Mtur terá uma área de 350m² para mostrar e debater o turismo brasileiro

O Ministério do Turismo que é uma das mais consolidadas parcerias do Festuris Gramado que ocorre de 8 a 11 de novembro, na Serra Gaúcha terá a maior área de exposição da feira, que espera receber na 30ª edição mais de 10 mil profissionais de Turismo de todo o planeta, mais de 2 mil marcas e cerca de 65 destinos internacionais em exposição.

O Mtur representa hoje a maior presença dentro da feira, através de investimento em uma área de 350 metros quadrados em um estande que trará para Gramado um relevante debate sobre o turismo nacional, sua relação com a cultura e possibilitará a representação de estados que não tem área própria dentro do evento. Isso faz com que o Festjuris receba todas as regiões brasileiras para exposição, divulgação e networking.

O Ministério do Turismo trará para dentro da feira o Espaço MTur: um estúdio voltado para que personalidades do turismo concedam entrevistas e depoimentos, expondo de cases de sucesso dentro da temática, a exemplo do que foi feito na ABAV Expo 2018. Uma oportunidade de troca de conhecimento e aprendizagem.

Outra proposta do Ministério do Turismo é levar a feira um debate sobre a relação entre cultura e turismo através do cinema, relacionando produções cinematográficos com suas locações, fomentando destinos. “Muitas vezes um destino é palco, é cenário para um filme ou novela importante e marcante, tornando aquele local conhecido e procurado justamente por conta dessa mídia. Um caso bastante próximo da nossa realidade é a Casa das Sete Mulheres, filmado em Cambará do Sul, trabalhando e divulgando muito bem a região dos canyons. Percebendo isso, e tentando fazer um gancho com o nosso Festival de Cinema de Gramado, o Ministério do Turismo vem para o Feira com essa proposta de debate bastante interessante”, destaca Eduardo Zornanello, diretor do Festuris, que está alinhando a participação do Ministério na feira.

Será montado ainda um espaço para promoção institucional o através de diferentes programas de segmentação, onde serão abordadas temáticas como turismo sustentável e ações LGBT, mostrando de que forma o Governo Federal atua nesses quesitos. Além disso, como já citado, um espaço será reservado para atender as regiões e estados sem estande próprio dentro da Feira de Negócios que é considerada a mais importante em geração de negócios para a América do Sul. Uma estrutura de balcões é montada para que os estados participem e divulguem suas ações e destinos, trazendo para o Festuris um leque enorme de culturas e tradições.

“O Ministério do Turismo vê no Festuris Gramado um espaço privilegiado no contexto do turismo nacional. Pelo fato de reunir atores de todos os elos da cadeia produtiva do turismo, torna-se um veículo importante também para divulgação das políticas públicas desenvolvidas para impulsionar o setor”, destaca o ministro do Turismo Vinicius Lummertz.

Da redação: Flávio Prestes/imprensa Festuris