Espanha confirma participação no Festuris e região da Catalunya estreia no evento

A Feira Internacional de Turismo terá sua 30ª edição em novembro e reunirá mais de 10 mil profissionais de Turismo de todos os continentes

A pouco mais e um mês para o início da 30ª edição do Festuris, um dos maiores encontros anuais de turismo da América do Sul, grandes destinos já confirmaram presença no evento, que ocorre de 08 a 11 de novembro na Serra Gaúcha. Entre eles está a Espanha, um dos países mais antigos do mundo, que participa da feira, por meio da Tour Spain, que terá um stand compartilhado com Turismo de Galícia, Turismo da Catlunya e a empresa Europcar.

A Tour Spain já participou de outras edições do evento e neste ano vai apresentar na Feira de Negócios, o folheto 50 Experiências para viver na Espanha. “Este folheto vai ser uma excelente ferramenta de trabalho para os agentes de viagens que estiverem interessados em vender o destino Espanha. O folheto descreve os 50 melhores roteiros que os agentes podem oferecer a seus clientes numa viagem pela Espanha, atendendo aos mais variados tipos de perfil dos turistas”, destaca Juan Antonio Ruiz Morales, diretor da Tour Spain.

Pela primeira vez no Festuris, a agência Catalã de Turismo vai apresentar as belezas e singularidades da região da Catalunya. “Estamos com boa expectativa. O Festuris sempre foi recomendado pelo trade para nós participarmos. É importante reforçar nossa presença nessa região do país e sabemos que o evento atrai operadoras e agências importantes de todo o mundo. Somos responsáveis pela promoção do destino Catalunha pelos mercados do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Colômbia. Os mercados mais importantes para nós são Argentina e Brasil. Esse evento reúne participantes do Brasil principalmente, mas sabemos que haverá centenas de visitantes do país vizinho”, ressalta Joan Romero, diretor da Sul-América da Agência Catalã de Turismo.

A Espanha é mais um destino que estará no Festuris apresentando suas principais atrações turísticas, roteiros inesquecíveis, gastronomia e cultura singulares. Outros destinos internacionais que já confirmaram presença em Gramado são: Mônaco, Itália, Argentina, Uruguai, Peru, Costa do Marfim, Bahamas, EUA, África do Sul, Portugal, Aruba, Turks & Caicos, Noruega, Seychelles, Israel, Cuba, Itália, República Dominicana, Paraguai, Saint Martin, Los Cabos, entre outros.

Da redação: Flávio Prestes/imprensa Festuris