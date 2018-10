Prefeitura entrega ao governador projeto para engordamento da praia de Canasvieiras

A estimativa é a de que a orla de Canasvieiras receba um volume total de 344.685,97m³ de areia

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, entregou nesta segunda (1º) ao governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira, o projeto de engenharia e o estudo ambiental simplificado para a recuperação da faixa de areia da praia de Canasvieiras, e a solicitação de liberação de Licença Ambiental Prévia por parte do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). De posse disso, a Prefeitura poderá licitar a obra. A intenção do prefeito é a de que o engordamento da praia de Canasvieiras, um dos principais balneários da Capital, seja executado no segundo semestre do ano que vem para usufruto de moradores e turistas já na temporada de verão 2019-2020.

De acordo com o projeto, a estimativa é a de que a orla de Canasvieiras receba um volume total de 344.685,97 m³ de areia fina de cor e espessura semelhante a existente, material que será dragado de jazida submarina localizada a uma distância de 1,4 km da praia. Com isso, a faixa de areia utilizada para lazer passará a ter, inicialmente, em torno de 40 a 50 metros de largura, e de 30 a 35 metros, quando estabilizada.

A alimentação artificial da praia de Canasvieiras se faz necessária em razão, principalmente, de dois problemas: da erosão e do ataque das ondas, sobretudo durante os eventos de tempestade, às infraestruturas urbanas públicas e privadas ao longo da frente costeira – os quais precisam ser protegidos de maneira eficaz – e da falta de areia para os usuários. Já a área a ser beneficiada tem 2.325 metros de extensão, e vai de cerca de 25 metros à oeste do trapiche até a extremidade oeste da praia, sendo que a obra a ser executada num prazo de quatro meses foi orçada em R$ 15.816.968,00 com previsão de recursos do governo federal.

“Vou ficar muito feliz se até o final do ano pudermos entregar esta licença ambiental”, comentou o governador no evento que marcou o ato, realizado no gabinete do prefeito. “Esse projeto redefine a história da cidade de Florianópolis. Será um marco não só para Canasvieiras. Será apenas o primeiro projeto de engorda concluído de praia”, destacou o prefeito Gean Loureiro, que também fez questão de ressaltar que as obras não irão afetar nem a pesca da tainha nem a alta temporada.

O governador Eduardo Pinho Moreira destacou a importância da obra para o desenvolvimento do Turismo. “O mundo todo faz isso e nós não podemos esperar”, enfatizou ao informar que a cada dez vagas de emprego abertas, uma é no setor do Turismo. Moreira disse que Florianópolis e Santa Catarina darão um salto de qualidade no setor e garantiu celeridade no processo de análise e liberação das licenças.

