Ministério do Turismo apresenta Mapa do Turismo Brasileiro em SC

Participaram do seminário gestores públicos, secretários de Turismo, Cultura, Administração e Lazer e profissionais do setor

Gestores de turismo de Santa Catarina estão tendo a oportunidade de conhecer melhor e tirar dúvidas sobre o Mapa do Turismo Brasileiro. Esta ferramenta de gestão está sendo objeto de palestra e de atendimento presencial com técnicos do Ministério do Turismo durante o Seminário Catarinense de Desenvolvimento Turístico Municipal, realizado em Santo Amaro da Imperatriz, na região metropolitana de Florianópolis.

O seminário iniciou, com o diretor do Departamento de Ordenamento do Turismo do MTur, Rogério Cóser, que oarticipou do painel Regionalização e Gestão do Turismo. “Vamos falar sobre as ações de regionalização, instâncias de governança, categorização dos destinos e principalmente sobre os requisitos para inclusão de municípios na nova versão do Mapa do Turismo Brasileiro, que vigorará em 2019”, disse Cóser.

Nos dois dias de evento, a coordenadora-Geral de Mapeamento e Gestão Territorial do Turismo do ministério, Ana Carla Moura, esteve atendendo os gestores municipais de turismo. A ideia é explicar aos interessados os critérios para integrar o Mapa do Turismo Brasileiro e a metodologia de categorização dos municípios. “O mapa está sendo atualizado e os municípios podem mudar de categoria, dependendo das variáveis de desempenho. Por isso, é importante que os gestores conheçam bem as regras”, explicou a coordenadora.

O evento é promovido pela Federação Catarinense de Municípios (FECAM) e pelos Colegiados Regionais de Turismo das Associações de Municípios. Durante os dois dias de evento foram debatidos as políticas públicas de turismo e troca de experiências com as prefeituras catarinenses. Participarão prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais de Turismo, Cultura, Administração e Lazer, diretores e técnicos da área, profissionais do trade turístico, estudantes e público interessado. Fortalecimento das instâncias de governança; Turismo e a comunidade; Meio ambiente e o turismo; Inovação, Pesquisa e financiamento do turismo estiveram entre os temas do seminário.

SC no mapa

Santa Catarina conta com doze regiões turísticas no atual Mapa do Turismo Brasileiro. São elas: Caminho dos Canyons, Caminho dos Príncipes, Caminhos das Fronteiras, Caminhos do Alto Vale, Costa Verde & Mar, Encantos do Sul, Grande Florianópolis, Grande Oeste, Serra Catarinense, Vale das Águas, Vale do Contestado e Vale Europeu.

Da redação: Vanessa Sampaio/MTur