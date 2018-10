Evento comemora o Dia da Árvore no centro da Capital

O projeto “Eu Amo a praça” será realizado neste sábado na Praça Getúlio Vargas

Contação de histórias, atividades culturais, oficinas de pintura e espaço kids são atrações diversificadas para juntar a família e curtir mais uma edição do projeto “Eu Amo a Praça”. Neste sábado (22), a Praça Getúlio Vargas receberá uma programação comemorativa ao Dia da Árvore com palestra e orientações para a preservação do meio ambiente.

O evento ocorrerá das 11h às 18h e terá Food Trucks à disposição com comidas tradicionais da região, além de apresentação cultural e oficinas de design, cosméticos e hidratação para crianças e adultos. A praça possui wi-fi gratuito, o que contribui para o compartilhamento de momentos com os amigos virtuais.

A partir das 11h, brincadeiras como cama elástica, espaço literário, jogos tradicionais, pintura de desenhos, oficina de tecelagem, projeto bookcrossing – biblioteca compartilhada, hora do conto, atividade de ciência da computação, pinturas infantis, cobertura fotográfica – exposição de fotos, sala de ciências, entre outras atrações estarão disponíveis gratuitamente para a comunidade.

Com participação especial da ACIF, a praça será ponto de coleta de óleo das 14h30 às 15h30 com o programa ReÓleo, que disponibilizará uma palestra sobre preservação ambiental com orientações que impulsionam a sustentabilidade, além da presença animada do homem de lata para divertir a criançada.

A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis – Floram, parceira do projeto, presenteará os visitantes com mudas de árvores nativas de Santa Catarina para plantio, além de apresentar o programa de arborização que incentiva a conservação e a recuperação da mata atlântica no município.

Às 15h30, o espetáculo ficará por conta do “Show em 5 minutos”, com Chico Chango que chega para encantar adultos e crianças com malabares, equilíbrios, monociclo e humor físico. O evento conta com a distribuição de desenhos do Despiratize para colorir na praça, além da gastronomia dos Food Trucks com cardápio para todos os gostos. Haverá distribuição de toalhas para piquenique e sorteio de brindes realizado pela rádio Jovem Pan.

Segundo o presidente da CDL de Florianópolis, Lidomar Bison, o projeto busca se reinventar e disponibilizar atividades que despertam o sentimento de pertencimento e humanização dos espaços públicos. “Inovamos a cada parceria para proporcionar à população experiências incríveis nas praças, assim como entendemos que é preciso tornar rotineiro o passeio dos cidadãos de bem pelas ruas para manter a cidade sempre ativa”, diz Bison.

Da redação: Mirian Morfim/Imprensa CDL