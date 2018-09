XI Fórum de Turismo de Negócios e Eventos reúne trade em Florianópolis e Blumenau este mês

A programação do FTN contará com palestras de qualificações e motivações e rodadas de negócios

Florianópolis sedia de 21 a 23 de setembro, a XI edição do Fórum de Turismo de Negócios e Eventos (FTN), que tem como objetivo de capacitar e trocar informações entre o trade do turismo, englobando os agentes de viagens e operadoras nacionais e internacionais, hoteleiros e demais atores do cenário do turismo. O evento, que já foi realizado nas edições itinerantes em Brasília (DF), Ribeirão Preto (SP) e Lisboa (Portugal). Conta com a participação de agentes de viagens, operadores, jornalistas e demais profissionais do setor de turismo.

O FTN vem desempenhando a promoção dos produtos dos parceiros de negócios, como: destinos, hotéis, operadores de turismo, parques, locadoras, companhias aéreas, restaurantes e todos os produtos de turismo, visando a capacitação e troca de informações entre o trade do turismo, englobando os agentes de viagens e operadoras nacionais e internacionais, hoteleiros e demais atores do cenário do turismo. O evento, que já foi realizado nas edições itinerantes em Brasília (DF), Ribeirão Preto (SP) e Lisboa (Portugal), conta com a participação de agentes de viagens, operadores, jornalistas e demais profissionais do setor de turismo.

A programação do FTN, contará com palestras de qualificações e motivações para vendas no turismo do Brasil e resorts Brasil e exterior com palestras e debates na parte da manhã, com início às 9h, no Hotel Majestic, na Avenida Beira-mar. No período da tarde, das 14h as 16h acontece as rodadas de negócios com horários previamente marcados podem realizar contatos e negociar pacotes diretos para hotéis de Portugal, vender e saber mais sobre a Oktoberfest ou o lindo natal enfeitado de Blumenau, incluir vendas diretas para o resort de Fortaleza, aumentar suas vendas, realizar parcerias, planejar “viagens” 360 graus em audiovisuais de seus produtos, negociar com pousadas e hotéis de Santa Catarina para alta e baixa temporada estudar e ter informações com a Santur para diversos destinos de SC, conhecer e vender pacotes com a Conetur, ir a Patagônia Argentina ou Chilena com parceiros de credibilidade e tradição no mercado.

Este ano, mesmo próximo à famosa Oktoberfest, Blumenau participa como expositora e patrocinadora de parte da programação da XI FTN. Esta bela e típica cidade localizada no Vale Europeu de Santa Catarina, reverencia sua história com excelência, tradição e cultura através da música, dança e arquitetura típica. A vocação pela indústria, o espírito empreendedor e o cuidado com a organização e a limpeza de suas ruas e os canteiros sempre floridos, demonstrando o amor dos blumenauenses por sua cidade.

Visitar Blumenau é viajar no tempo, é como reviver uma história de amor e luta. Atrativos que revivem a trajetória da cidade são o que não faltam. São museus, praças e monumentos que cultuam a história do município, suas personagens e seu povo. Tudo isso, Jornalistas e convidados terão a oportunidade de conhecer de perto, e ainda visitar uma autêntica fábrica de cerveja, conhecer a tradicional Vila Itopava. Considerada a região mais alemã da cidade, além de uma caminhada pela rua XV de Novembro.

Da redação: Imprensa FTN