Festuris muda formato, projeta crescimento e terá dois lançamentos em outubro

“Turismo e Negócios sempre Viajam juntos” é o tema da 30ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado

o Festuris Gramado – Feira Internacional de Turismo, prepara uma edição que promete ser histórica deve movimentar o setor turístico de 08 à 11 de novembro de 2018. Por ser a 30ª edição, muitas novidades são esperadas pelo trade e são anunciadas desde o início do ano pela organização. Entre elas, a criação do Meeting Festuris, Espaço Tech e Corporativo, Espaço Influência, mudança de identidade e layout e dois Lançamentos em outubro são algumas das novidades na estruturação da feira, sua promoção e organização.

Prova de que a Feira de Negócios virá com força em 2018 é a adesão de grandes marcas e destinos internacionais que virão pela primeira vez a Gramado. O evento já conta com 75% dos espaços comercializados e o evento no Serra Park trará como novidade a participação de importantes marcas e destinos como Disney, Espanha, Costa do Marfim, EUA, Câmara Árabe, com a representação de 20 países do Oriente Médio, Puerto Varas, África do Sul, Paraguai e Rota da Bairrada. Além destes novos destinos, participantes tradicionais como destinos e marcas nacionais e internacionais devem movimentar o evento como ocorre anualmente. Ao todo, serão mais de 2 mil marcas e destinos em exposição em uma área de 22 mil metros quadrados.

“Como uma Feira Internacional referência para a América do Sul vemos que o nosso trabalho nos últimos 30 anos, de incentivo ao Turismo, se justifica com a procura e alta demanda de grandes marcas e destinos nacionais e internacionais.

Este ano, mais do nunca, vamos mostrar uma feira renovada, com muitas novidades, corredores lotados e geração de negócios efetivos aos participantes. Este é o nosso perfil e será potencializado em novembro porque trabalhamos duro para isso. O resultado é a grande participação de marcas e profissionais e esta projeção palpável de grande crescimento para 2018”, destaca Marta Rossi, CEO da Feira Internacional.

As novidades

A grande novidade do ano em Gramado é a criação do Meeting Festuris. Espaço para conteúdo e networking, o Meeting ocorre no Hotel Master Gramado, mas manhãs dos dias 09 e 10 de agosto, e será exclusivo para 500 profissionais de turismo. Com esta novidade, o Congresso que ocorria no Palácio dos Festivais, deixa de acontecer. Os participantes terão acesso a uma exclusiva grade de conteúdo, capacitações e contato com personalidades e cases de sucesso no Turismo do Brasil e do Mundo.O credenciamento é pago, já está aberto, e pode ser feito no site do Festuris.

Já o espaço que é sucesso no Brasil dobrou de tamanho com relação a 2017: são mais 30 expositores e todos os espaço já estão comercializados. Serão mais de 250 buyers de luxo do mundo todo fechando negócios com as marcas participantes em um espaço exclusivo dentro da feira. Assinado por Grupo Vinte além da assinatura de Relais Chateaux em coquetéis do espaço, algumas das principais marcas de luxo do mundo já estão confirmadas no Espaço Luxury 2018: Mercatur, RCD Hotels, Kangaroo Tours, Saint Martin, Turks & Caicos, Viagens e Cia, Aruba, Argentina, Emirates, Preferred Hotels, Bruxelas, Ritta Hoppner, Saint Andrews, Los Cabos, Casa da Montanha, Santa Mônica, Palm Beaches, Paradise Coast, One & Only Resorts e Benchmark Resorts, Hello Brazil, Unique Garden, Seychelles, Noruega, Relais & Châteaux, Atlantis e Bahamas, Movida Premium, Club Med, Kay Partners, Bon Voyage, Affinity, Uneworld, Norwegian Cruise e Velle Representações, San Francisco, Malai Manso Resort.

No Espaço Tech e Corporativo, Associação Latino Americana de Gestores de Viagens e Eventos (Alagev) estará a frente da curadoria do Espaço Tech e Corporativo, uma das novidades deste ano. A entidade utilizará sua expertise para trazer ações voltadas ao setor MICE dentro da feira, por meio de um espaço que vai conectar Corporativo, Tecnologia e Conteúdo. Uma grande área de conteúdo deve complementar o espaço com programação intensa nas tarde dos dias 09 e 10 de novembro no Serra Park.

O Espaço Influência reunirá influencers destacando as marcas e ações de expositores que estarão em Gramado, em tempo real. Grupos de influenciadores do Brasil e do exterior deverão circular pelo espaço e pela feira em uma ação inédita.

Dois lançamentos

O Festuris terá dois lançamentos em 2018. A novidade será o lançamento em Caxias do Sul, é a primeira vez que a cidade gaúcha receberá o evento. O lançamento em Caxias será na noite do dia 04 de outubro no Hotel Intercity. Uma semana depois,no dia 09 de outubro, no Hotel Laghetto Vertice Manhattan em Porto Alegre, ocorre o lançamento na capital gaúcha. Reunindo os dois lançamentos de outubro, o Festuris 2018 e suas novidades serão apresentados para mais de mil profissionais de Turismo do Sul do Brasil, jornalistas e autoridades.

Mais de 3 mil inscritos

Até o final do mês de agosto o Festuris já contabilizava mais de 3,5 mil profissionais do Brasil e do exterior credenciados. A expectativa da organização é que o evento receba mais de 12 mil profissionais de Turismo em três dias de evento com um crescimento de pelo menos 10%, são esperados mais de 250 jornalistas do Brasil e do exterior para a cobertura do evento. O aumento no número de participantes deve ser impulsionado pela atuação dos executivos de Turismo nomeados como Embaixadores Festuris. São mais de 30 profissionais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que trabalham como representantes do evento, promovendo o evento e suas novidades e incentivando os agentes de viagens a participarem da feira em Gramado. As inscrições, informações e credenciamento podem ser feitas pelo site: www.festurisgramado.com

Da redação: Flávio Prestes/Imprensa Festuris