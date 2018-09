UPAs Norte Sul e recebem novos aparelhos de raios-x

O equipamento era uma reivindicação dos usuários das unidades de pronto atendimento

Chegaram nesta terça-feira (4) nas UPAs Sul e Norte Os novos aparelhos de raios-X. A chegada dos aparelhos foi acompanhada pelo secretário adjunto da Saúde, Sandro Andretti. “As salas das duas unidades estão prontas para receber os aparelhos, por isso, a montagem começa na manhã desta quarta-feira”, ressalta o prefeito Gean Loureiro.

A previsão é que os aparelhos estejam funcionando a partir do dia 15 de setembro. Após a instalação, acontece o treinamento das equipes para operar os novos aparelhos. Os equipamentos vieram do Japão e são totalmente digitais o que possibilitará maior agilidade de atendimento e melhor qualidade na resolução do exame.

“Os novos equipamentos são modernos e gerenciados por um software específico que recebe as imagens e as envia diretamente para o prontuário do paciente facilitando a visualização do exame pelo médico”, explica o prefeito. Os aparelhos antigos estavam desatualizados e, por isso, apresentavam problemas constantemente.

Da redação: Imprensa/PMF