Espaço Tech e Corporativo abre credenciamento na próxima semana

O Espaço foi planejado para ser um grande palco de negócios e conhecimento

Uma das grandes novidades para a 30ª edição do Festuris, que ocorre de 08 a 11 de novembro, o Espaço Tech e Corporativo abre o credenciamento na próxima semana para os buyers. O Espaço foi planejado para ser um grande palco de negócios e conhecimento na feira internacional.

Já na próxima segunda-feira (03), os buyers interessados em fazer parte do Espaço, poderão solicitar a credencial pelo site, www.festurisgramado.com, na aba participante, opção tech e corporativo. Após realizar a inscrição, o pedido será avaliado pela curadoria do FESTURIS, se a inscrição for aceita, o candidato receberá o convite oficial confirmando a participação como buyer do Espaço Tech e Corporativo.Os buyers selecionados deverão cumprir reuniões pré-agendadas através da plataforma Buyers Club. Todos receberão credencial exclusiva de acesso a toda extensão da Feira de Negócios e a programação exclusiva ao Salão.

Já confirmaram participação como expositores do novo espaço: Gol, Limber Software, Turbox, Centro de eventos Ritta Hoppner, Movida, Localiza Hertz, Hotéis SBE, Transamerica Hospitality Group, Laghetto Hotéis, Hotéis Deville, BOURBON HOTÉIS & RESORTS, WZ Jardins, Hplus hotéis, Hotel Sheraton, Guarita Park Hotel, além de um espaço exclusivo a Unedestinos com os CVB´s de Gramado, Campos do Jordão, Espirito Santo, Costa da Mata, Rio de Janeiro, São Paulo e Uruguay. O patrocinador do Espaço é a Redetur, a curadoria fica com a Alagev que estará assinando o espaço.

Eduardo Murad diretor executivo da Alagev ressalta a importância do Espaço para os buyers. “Para os buyers é uma excelente oportunidade de conhecer novos produtos e soluções, fazer networking e fechar bons negócios”.

“Vamos otimizar o tempo e fazer bons negócios durante o FESTURIS! Por isto, convidamos os profissionais para se cadastrar como buyer no Espaço Tech Corporativo e garantir resultados positivos”, destaca Juarez Barrozo, diretor presidente da Redetur.

Tech e Corporativo

Com a conexão entre Corporativo, Tecnologia e Conteúdo a área vai reunir grandes Marcas, Destinos, Conventions & Visitors Bureau, Hotelaria Corporativa, Centro de Eventos, Empresas de Receptivo, Cias Aéreas, Sistemas para o Turismo e Aplicativos Inovadores. Com Layout facilitador, criando diferentes oportunidades para o expositor participar com estande, mesa de trabalho e balcão de atendimento, além de dois palcos simultâneos de conteúdo com grandes temas do Corporativo e Inovação.

Da redação: Arthur Arsênio/Assessoria imprensa Festuris