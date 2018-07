Ministro do Turismo abrirá a 30ª edição do Festuris em Gramado

Lummertz confirmou sua presença no evento aos diretores do evento, em Brasília

O ministro do Turismo do Brasil, Vinícius Lummertz, confirmou aos organizadores do Festuris sua participação na Solenidade de Abertura da 30ª edição da Feira Internacional de Turismo no Palácio dos Festivais, no dia 08 de novembro. O ministro também deverá participar de Feira de Negócios do evento, no Serra Park, no dia 09 de novembro, à tarde.

Lummertz recebeu o convite oficial das mãos dos CEOs do evento, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, em Brasília. A Feira Internacional de Turismo é uma das plataformas de geração de negócios e promoção turística mais reconhecidas e respeitadas da América do Sul. Anualmente recebe mais de 10 mil profissionais de Turismo de todo o mundo e na 30ª edição deve ter em exposição mais de 2 mil marcas e destinos de todo o planeta. Na última edição, em 2017, foram 180 milhões de reais em geração de negócios, segundo pesquisa da Universidade de Caxias do Sul.

“O ministro Lummertz é um profundo conhecedor do trade e de suas necessidades. Por isso estamos muito felizes com sua participação na 30ª edição do FESTURIS. Suas ações são focadas no desenvolvimento e crescimento do setor desde sempre e este direcionamento é o mesmo que o FESTURIS promove há 30 anos”, destaca Marta Rossi.

“Receber o ministro Lummertz em Gramado, para o evento, é importante para nós e também para todos os profissionais do setor que estarão conosco. Além disso, a confirmação da renovação de parceria entre o evento e o Ministério do Turismo, que assina nossas a 30ª edição com muitas ações segmentadas e focadas, será um marco para o setor”, analisa Eduardo Zorzanello.

Vinicius Lummertz falou ao CEOs do Festuris sobre suas ações, preocupações e também ideias que precisam ser colocadas em prática no Brasil. Segundo o ministro, são necessárias ações para o Turismo se desenvolver em todo o país e não apenas em alguns locais e nichos específicos. Lummertz destacou que a integração entre o governo e o trade turístico é vital para o ambiente de negócios que é o principal problema do Turismo no Brasil.

O ministro destacou ainda, que o Brasil tem uma participação no Turismo Internacional de apenas 0,73% e precisa ampliar isso trazendo não só benefícios ao turismo, mas também ao país para que seja mais internacional e contemporâneo. Vemos o Turismo crescendo e se desenvolvendo em todos os cantos do mundo e nós no Brasil continuamos uma certa apatia em relação a isso tudo. Precisamos trazer o mundo para investir aqui no Brasil porque existe capital e interesse, mas não existe a segurança jurídica necessária para tornar este investimento uma realidade.

“Gramado é um dos exemplos mais bem sucedidos do desenvolvimento de uma cultura turística que deve servir de modelo para todo o Brasil. Gramado tem muitos méritos, entre eles a inventividade e criatividade. Mas a grande demonstração é a mobilização que mostra como uma cidade pequena mobiliza toda a indústria e, com cerca de 35 mil habitantes, consegue receber mais de 6 milhões de visitantes ao ano”, destacou Lummertz.

Da redação: Flávio Prestes / Festuris