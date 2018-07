Espaço Tech e Corporativo será uma das novidade do 30º Festuris Gramado deste ano

Marcas como Transamerica, Openkey, Deville, WZ, Hplus, Movida, Bourbon Ibiraquera e Laghetto confirmam presença na nova área

A inovação é um dos principais pilares da 30ª edição do Festuris Gramado, que será realizado entre os dias 08 e 11 de novembro, no Centro de convenções Serra Park, na Serra Gaúcha. O evento que tem como ponto forte a segmentação estará lançando mais uma novidade para fomentar e impulsionar a relação entre buyers, expositores e viajantes durante a realização da feira. Trata-se do Espaço Tech e Corporativo.

Com a conexão entre corporativo, tecnologia e conteúdo, nasce uma das grandes novidades do evento. O novo espaço irá fortalecer os negócios da indústria de eventos, viagens corporativas e MICE, por meio de conhecimento, desenvolvimento pessoal, networking e negócios que em conjunto com o consagrado sistema de agendamento de reuniões, “Buyers Club”, será um dos pontos altos do Espaço.

Entre os expositores que estarão participando da feira estarão grandes Marcas, Destinos, Conventions & Visitors Bureau, Hotelaria Corporativa, Centro de Eventos, Empresas de Receptivo, Cias Aéreas, Cias de Navegação, Sistemas para o Turismo, Aplicativos Inovadores. Já confirmaram participação como expositores do novo espaço: Openkey, Transamerica Hospitality Group, Laghetto, Deville, Bourbon Convention Ibiraquera, WZ Hotel, Hplus hotéis, Movida, entre outros.

“A Rede Deville tem entre os seus valores a inovação. Neste sentido, a proposta do Espaço Tech e Corporativo do FESTURIS está alinhada ao nosso jeito de pensar e de fazer negócios. É muito importante para o trade dispor de espaços que aproximem e permitam trocas entre os integrantes da indústria do turismo”, ressalta o Gerente Regional de Vendas, do Hotéis Deville, Carlos Sanches.

Para o gerente da Transamerica Hospitality Group o novo Espaço amplia ainda mais as possibilidades de negócios na feira. “A ampliação e a criação de um espaço focado neste nicho reforça ainda mais a participação da Transamerica Hospitality Group no FESTURIS. Para uma rede diversificada ter um evento que abrange todos os seguimentos amplia as possibilidades de negócios, dentro dos produtos que possuímos este nicho possui a maior fatia”, destaca o gerente Corporativo, Rodrigo Tort .

O Espaço Tech e Corporativo foi planejado para ser um grande palco de negócios e conhecimento na feira. Todo o ambiente foi desenvolvido para potencializar negócios e colocar buyers e expositores frente a frente contará com:

• Layout facilitador, criando diferentes oportunidades para o expositor participar com estande, mesa de trabalho e balcão de atendimento;

• O evento terá 200 buyers convidados do mercado nacional e internacional, formado por gestores de viagens e agentes de viagens do corporativo, que cumprirão agendamento obrigatório com os expositores, através da plataforma “Buyers Club”;

• Espaço aberto para que os expositores possam também estar conectados com os demais agentes de viagens e fornecedores presentes no evento;

• Um espaço para desenvolvimento profissional com três palcos simultâneos de conteúdo com grandes temas de interesse para os setores.

Os Interessados em participar do Espaço Tech e Corporativo, potencializando a marca e promovendo a geração de negócios podem entrar em contato com o Núcleo FESTURIS, pelo telefone: (54) 3295-8509 com Ianaê Machado.

Vale lembrar que o Festuris é considerado pelo trade como a mais rentável e importante feira de negócios do setor de viagem e turismo com foco no mercado B2B da América Latina. São mais de 2000 marcas expostas em mais de 400 estandes para um público de mais de 10 mil profissionais vindos de todos os continentes. Em 2017 a geração de negócios fomentada dentro da feira, resultou em um impacto econômico de R$ 280 milhões, segundo pesquisa realizada pela UCS – Universidade de Caxias do Sul. O FESTURIS 2018 já conta com centenas de marcas confirmadas, do Brasil e do exterior, e mais de 3 mil profissionais credenciados. Informações e inscrições podem ser obtidas no site: www.festurisgramado.com

Da redação: Artur Arsênio/Assessoria Imprensa Festuris