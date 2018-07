Circuito da Tainha chega à segunda edição no norte da Ilha

O evento promovido pelo Núcleo de Hotéis da Praia dos Ingleses segue até o 31 de julho

O peixe mais consumido desta época do ano na capital catarinense está em destaque no norte da Ilha até o dia 31 de julho, durante a segunda edição do Circuito da Tainha, promovido pelo Núcleo de Hotéis da Praia dos Ingleses, da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF). Trata-se de uma forma de unir clientes, estabelecimentos e comunidade junto a uma das tradições mais aguardadas do outono/inverno na região. Cada hotel participante oferece um prato com o peixe e valor único de R$ 49 por pessoa, nos horários de almoço e jantar.

Integram o evento os hotéis Costa Norte Ingleses, Oceania, Porto Sol Ingleses e Slaviero Essential, cada um com um prato diferenciado tendo como base a tainha. Para Luciano Pinheiro, presidente da ACIF, é uma forma de manter a boa gastronomia da região, mesmo na baixa temporada. “As casas ganham um atrativo a mais para seus clientes e incrementam os negócios, já que os preços são convidativos”, explica, reforçando a importância do associativismo. “Fomentamos os empresários a trabalharem em conjunto, conseguindo maior fortalecimento no mercado”, diz.

Segundo Luciano Pereira Oliveira, coordenador do Núcleo de Hotéis da Praia dos Ingleses, a cultura local também sai revigorada com o Circuito. “A pesca da tainha é uma tradição entre a comunidade dos Ingleses e o evento ressalta esta vocação”, afirma.

Da redação: Andre Seben/PalavraCom