Corpo de Bombeiros Militar recebe novos equipamentos

O destaque foi a entrega de uma câmara hiperbárica, a primeira no Brasil em corporações de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina passa a contar a partir desta segunda-feira, 25, com novos equipamentos que visam ainda mais eficiência no atendimento e proteção à população. Com recursos do Pacto por SC, o governador Eduardo Pinho Moreira e o comandante-geral do CBMSC, coronel BM João Valério Borges, fizeram a entrega de uma câmara hiperbárica, a primeira no Brasil em corporações de Bombeiros, além de um caminhão e três embarcações de busca e resgate.“É mais uma grande conquista para a corporação. Os equipamentos vão tornar o atendimento ainda mais qualificado e seguro. A câmara hiperbárica, por exemplo, é algo inovador. Santa Catarina mais uma vez sai na frente para atender melhor os catarinenses”, disse Eduardo Pinho Moreira.

Durante a solenidade, no Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), em Florianópolis, também foi realizada a formatura de 57 alunos do Curso Básico de Atendimento a Emergências- CBAE. “A formatura, essa capacitação, é de extrema importância para que esses cidadãos possam orientar a sociedade em situações de acidentes e sinistros. Santa Catarina é destaque no voluntariado, por isso a formação destes homens de mulheres em servir e ajudar o próximo é algo que tem que ser incentivado e reconhecido. Estão todos de parabéns”, destacou o governador.

Novos equipamentos

A câmara hiperbárica é utilizada em ocorrências de incêndio em que a vítima tenha sido intoxicada pela aspiração excessiva de monóxido de carbono ou, ainda, no treinamento e reabilitação na área de salvamento aquático. Com o equipamento, a vítima ou os bombeiros são submetidos a condições ideais de oxigênio e pressão para que possam ser rapidamente reabilitados. A câmara foi montada dentro de um contêiner, podendo ser transportada para as cenas das ocorrências.

Outra aquisição foi o caminhão auto-bomba tanque e resgate. O comandante-geral do CBMSC, Coronel BM João Valério Borges, informou que o veículo conta com o que há de mais atual na indústria nacional no que se refere a combate a incêndios e resgate. Já as três embarcações de busca e salvamento possuem autonomia de operação de mais de 5 horas, possibilitando seu emprego em distâncias de até 20 milhas náuticas a partir da costa (cerca de 37 km). Foram construídas por empresa catarinense, fomentando o parque fabril naval de Santa Catarina.

“Hoje estamos escrevendo uma página histórica para o Corpo de Bombeiros. São equipamentos de ponta, com avanços tecnológicos pioneiros no Brasil. A corporação, com este investimento de quase R$ 4 milhões, se torna mais forte e capaz de garantir um atendimento ainda mais especializado a toda sociedade. Cada vez mais, o nosso Corpo de Bombeiros Militar está na vanguarda no Brasil como uma instituição exemplar”, ressaltou o comandante-geral.

Da redação: Elisabety Borghelotti/Secom