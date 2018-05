Núcleo Norte da Ilha da CDL promove encontro de Mães Empresárias

A iniciativa tem objetivo de estimular a motivação e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal

O Núcleo Norte da Ilha da CDL de Florianópolis promove nesta quinta-feira (3), a partir das 19h, um encontro com seleto grupo de mães empresárias, tendo como atração dois palestrantes – a coach Adriana Loch, com os temas de motivação e equilíbrio em relação com o trabalho e a família, e o especialista em Marketing Jeison Visconti para orientar as empresárias de como deixar as vitrines das lojas mais atraentes e harmônicas para alavancar as vendas. O evento será no Hotel Slaviero Essential, localizado na rua das Gaivotas, nº 1.114, Ingleses, Florianópolis.

Com o tema “Mulheres Equilibristas: carreira, família e sonhos” a ação deste encontro é para promover uma solução focada em estimular competências empresariais para que as mulheres trabalhem ainda melhor e tornar consciente o papel da mãe em seu modo de ser e agir. O encontro será dividido de forma prática e teórica para que a troca de experiências e dinamismo aconteçam naturalmente.

Para a coordenadora do Núcleo, Aurea de Souza, a ação é um importante passo para integração com as empresárias. “Pretendemos contribuir e motivar as empreendedoras a terem mais confiança, determinação e acreditar que com a união podemos vencer muitas barreiras”, pondera Souza.

O evento é aberto ao público e convidados do Núcleo e com vagas limitadas. Maiores informações poderão ser obtidas no tefefone 3266-0913 ou pelo email do núcleo. Será cobrado dos presentes um valor simbólico de R$ 20,00 (vinte reais), que serão revertidos em compras de fraldas geriátricas para instituição Cantinho dos Idosos, no bairro Ratones.

Da redação: Mirian Morfim/ imprensa CDL